Sabotáž či prírodný jav? Washington šokovala zelená voda v slávnom jazierku

Zrkadlové jazierko Lincolnovho pamätníka vo Washingtone, ktoré nechal americký prezident Donald Trump natrieť bazénovou modrou farbou, zozelenalo. Dôvodom, ako uviedol magazín Newsweek, je rozšírenie rias. Tie sú dlhodobým problémom tejto vodnej plochy, mnoho ľudí na sociálnych sieťach však špekulujú o možnej sabotáži, za ktorou stoja demokrati, ktorí vraj takto chcú republikánovi Trumpovi škodiť.
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