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Šokujúce priznanie víťazky SuperStar: S touto chorobou budem bojovať celý život!

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(Zdroj: Instagram TM)
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PRAHA - Víťazka speváckej šou SuperStar Tereza Mašková sa opäť otvorene vyjadrila k zdravotným problémom, ktoré ju trápia už roky. Speváčka priznala, že porucha príjmu potravy je stále súčasťou jej života a v náročných obdobiach sa opäť ozýva. Následky sa pritom neprejavujú len na psychike, ale aj na jej zdravotnom stave.

Tereza Mašková je česká speváčka a víťazka 5. série speváckej súťaže Česko Slovenská SuperStar, ktorá sa konala v roku 2018. Hoci si po víťazstve vybudovala úspešnú kariéru a patrí medzi najvýraznejšie hlasy českej hudobnej scény, už roky zvádza náročný boj s poruchou príjmu potravy. O svojich problémoch pritom hovorí otvorene a bez prikrášľovania, čím si získala množstvo podpory, no zároveň sa pravidelne stretáva aj s tvrdými reakciami na sociálnych sieťach. Hejty však nenecháva bez odozvy a snaží sa verejne upozorňovať na to, že niektoré komentáre už prekračujú hranice slušnosti.

K téme sa opäť vrátila aj v posledných rokoch, keď priznala, že sa jej problémy v náročnom období vrátili a začala pociťovať aj viditeľné fyzické následky ochorenia. Sama opísala, že situácia sa pre ňu stala varovným signálom, ktorý ju prinútil opäť vyhľadať odbornú pomoc a zmeniť prístup k vlastnému zdraviu. „Pocítila som, že už prestáva byť sranda, keď sa mi pod očami urobili podliatiny a popraskali mi žilky v očiach z toho, ako som zvracala,“ priznala speváčka pre český denník Aha!, ktorá dodala, že práve reakcie rodiny a okolia boli rozhodujúce pre jej ďalší krok k liečbe.

Zároveň otvorene hovorí o tom, že boj s poruchou príjmu potravy je mimoriadne náročný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť, disciplínu a neustálu prácu na sebe. Uvedomuje si, že ide o ochorenie, ktoré sa môže vracať vo vlnách, a preto je pre ňu dôležité pravidelne chodiť na terapie a nestrácať kontakt s odbornou pomocou. Ako sama uviedla: „Je to beh na celý život a občas mám pocit, že sa točím v kruhu. Raz je to fajn, druhýkrát zase nie. Inak to však môže viesť k život ohrozujúcim stavom.“ Speváčka zároveň priznáva, že veľkou oporou je pre ňu jej rodina a najmä manžel, ktorý ju sprevádza najťažšími obdobiami. Práve blízki ju často upozorňujú, keď cíti, že sa jej stav zhoršuje, a pomáhajú jej zostať „nohami na zemi“. Aj vďaka nim sa snaží pokračovať v liečbe a nevzdať sa ani v momentoch, keď je to najťažšie.

Okrem toho sa snaží využívať svoju popularitu aj na to, aby otvorila tému porúch príjmu potravy verejnosti. Upozorňuje, že ide o vážne ochorenie, ktoré sa nedá vyriešiť len silou vôle a že často ide o boj, ktorý prebieha v tichosti. Ako dodala: „Nezáleží na tom, či má človek o päť kíl viac alebo menej. Postava nie je všetko a ľudia ma nemajú radi kvôli tomu, ako vyzerám.“

Viac o téme: SpeváčkaZdravotné problémyTereza Mašková
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