Sedem hviezd a stále málo: Najluxusnejší hotel sveta zavreli, aby ho ešte vylepšili

Súkromná pláž, osobný komorník aj wellness na mieru. O všetky tieto VIP vymoženosti prišli boháči v Dubaji, ktorým sa na 18 mesiacov zavrel slávny hotel Burdž al-Arab. Hotel, ktorý sám seba označuje za sedemhviezdičkový, je teraz v rekonštrukcii a mal by sa vylepšovať nielen technický stav budovy, ale aj úroveň prepychu, ktorý tu hosťom ponúkajú.
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