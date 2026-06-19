Taraba otvoril nový mestský park: Námestie v Dubnici nad Váhom sa zazelenalo

DUBNICA NAD VÁHOM - Nový mestský parčík na Námestí Alexandra Dubčeka v Dubnici nad Váhom je vďaka podpore Ministerstva životného prostredia SR oficiálne dokončený, zazelenaný a rozkvitnutý. Ide o jeden z vyše 140 podporených projektov miest a obcí, ktoré získali dotáciu z envirorezortu na realizáciu vodozádržných opatrení a výsadbu zelene. Zrevitalizované verejné priestranstvo slávnostne otvoril podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s primátorom Dubnice nad Váhom Petrom Wolfom.
„Som rád, že dnes môžeme odovzdať do užívania jeden úžasný projekt. Zóna, ktorá bola doteraz skôr tranzitnou, oddnes skrášľuje verejný priestor, zapracováva vodozádržné opatrenia vďaka siedmim podzemným retenčným nádržiam s objemom vyše 200 tisíc litrov na zachytávanie dažďovej vody aj dvom dažďovým záhradám. Je to jasný dôkaz, že ministerstvo životného prostredia pod mojím vedením dnes smeruje investície do zmysluplných projektov samospráv, ktoré nielen budujú vodozádržné opatrenia, efektívne využijú zachytenú dažďovú vodu, ale rovnako ušetria samospráve peniaze a vďaka novej zeleni skrášľujú verejný priestor a podporujú komunitný život v meste,“ zdôraznil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
Súčasťou projektu bolo vysadenie viac ako 100-tisíc cibuľovín, 10-tisíc trvaliek a 32 stromov, zavlažovaných zachytenou dažďovou vodou, ale aj vybudovanie kultúrnej zóny, detského ihriska, nových chodníkov či trasy pre peších. Radnica dnes dokáže zo zachytenej dažďovej vody zavlažovať približne mesiac všetku vysadenú zeleň. „Chcem poďakovať pánovi vicepremiérovi a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi za podporu tohto udržateľného a pre celé mesto a jeho obyvateľov prospešného projektu, ktorý zlepší klimatické podmienky a skultúrni prostredie. Ale čo je dôležité, v našom okrese, ktorý sa trápi s veľkým suchom, pomôže zadržať dažďovú vodu priamo v území, využiť ju na zavlažovanie a zároveň tak šetriť mestské rozpočtové zdroje. Celý park je nielen estetickejší, ale aj príjemnejší na pobyt. Aj to bolo naším zámerom, vrátiť túto frekventovanú zónu späť k ľuďom, aby sa tu dobre cítili aj v čase horúčav,“ dodal primátor Wolf.
Projekt bol podporený z eurofondovej výzvy zameranej na podporu vodozádržných opatrení v sídlach a krajine. Výška nenávratného finančného príspevku predstavuje viac ako 1 milión eur, pričom celkové investície do komplexnej rekonštrukcie dubnického námestia dosiahli 1,6 milióna eur.