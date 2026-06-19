Európska únia stojí na strane Ukrajiny, tvrdí Costa: Reagoval na kritiku za kontakty s Putinom

Predseda Európskej rady António Costa. (Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert)
BRUSEL - Európska únia nie je a nechce byť sprostredkovateľom v rokovaniach s Ruskom, stojí na strane Ukrajiny, vyhlásil dnes predseda Európskej rady António Costa po skončení summitu EÚ v Bruseli. Costa sa stal podľa médií na rokovaní terčom kritiky niektorých významných únijných politikov, napríklad nemeckého kancelára Friedricha Merza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za to, že jeho ľudia nadviazali kontakty s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Costa ale svoje rozhodnutie bráni s tým, že EÚ musí byť schopná odovzdávať svoje oznámenia Moskve priamo a nie cez sprostredkovateľov.
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