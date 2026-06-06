Na Zemplíne otvorili živé vŕbové bludisko: Tu je radosť stratiť sa!

Juhovýchod Slovenska sa môže pochváliť novou, mimoriadne originálnu atrakciou. V obci Brehov prd pár dňami slávnostne otvorili Willkov park, rozsiahly prírodný areál s unikátnym vŕbovým bludiskom v tvare ľudského odtlačku prsta. Projekt prepája princípy ekoturizmu s umením v krajine a ponúka rodinám s deťmi inovatívny priestor pre zábavu, vzdelávanie aj oddych na čerstvom vzduchu.
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