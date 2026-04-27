Obyčajná suchá bublanina? Kdeže! Skúste bublaninu s vanilkovým krémom hotovým do pár minút bez varenia. Máš chuť na niečo sladké a nevieš ani za svet, čo by si si dala. Nemáš čas ani náladu na veľké vypekanie? Tiež som bola na tom veľakrát podobne a po rýchlom prieskume kuchyne som prišla na to, že bublanina je ten správny koláčik, ktorý si viem pripraviť rýchlo a navyše zaženiem chuť na sladké. Trochu som ju teda vyšperkovala lahodným vanilkovým krémom od Dr. Oetkera bez varenia hotovým do 3 minút. Recept na bublaninu je taký náš domácky a hotový do 35 minút. Výsledok je vláčny, šťavnatý koláč, ktorý môžete dozdobiť ovocím alebo čokoládou podľa vlastného vkusu. Ideálna voľba, keď nemáte čas ani náladu na veľké vypekanie, ale chuť na niečo sladké jednoducho neodíde.
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
undefined