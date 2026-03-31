Barcelona zdvojnásobí turistickú daň, po novom zaplatíte až 15 eur za noc!

Barcelona zdvojnásobí turistickú daň, aby s jej pomocou mohla financovať dostupné bývanie. Daň bude po novom činiť až 15 eur za noc, a bude tak jedna z najvyšších v Európe. Opatrenie má španielskemu mestu tiež uľaviť od nadmerného množstva návštevníkov, informuje agentúra Reuters.
Bláznovstvá, ktoré spustila ropná kríza: Žena si na pumpe tankovala do obyčajných plastových tašiek!
Zásadný MOMENT rokovania vlád v Česku: Babiš požiadal Fica, aby ukončil stav ropnej núdze, šéf Smeru reaguje!
Krvavý kúpeľ v luxusnej rezidencii: Podnikateľa Martina (†50) brutálne zavraždil kamarát, detaily naháňajú hrôzu