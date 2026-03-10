Ašpirant na slovenský album roka: Meowlau a jej kytica, ktorú vám jemne, ale aj nekompromisne hodí do tváre

Meowlau sú Laura Jašková, Vladoš Paška (vľavo) a Kristián Foľvarský (vpravo)
Laura Jašková a.k.a. Meowlau, alebo aj Šušťáková Laura, za posledný rok výrazne zmenila imidž – pestré šuštiaky vymenila za gotický outfit, ktorý dôraznejšie podčiarkuje jej súčasnú tvorbu markerom melancholického purpuru. Nedávno jej vyšiel debutový album Kvety a z výraznej basgitaristky kapely Billy Barman či členky projektu Meowlau x Val sa stala suverénna sólová interpretka s vlastným projektom a kapelou, ktoré sú tým najlepším, čo u nás za poslednú dobu vzniklo.