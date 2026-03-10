Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Ašpirant na slovenský album roka: Meowlau a jej kytica, ktorú vám jemne, ale aj nekompromisne hodí do tváre

Meowlau sú Laura Jašková, Vladoš Paška (vľavo) a Kristián Foľvarský (vpravo)
Meowlau sú Laura Jašková, Vladoš Paška (vľavo) a Kristián Foľvarský (vpravo)
Laura Jašková a.k.a. Meowlau, alebo aj Šušťáková Laura, za posledný rok výrazne zmenila imidž – pestré šuštiaky vymenila za gotický outfit, ktorý dôraznejšie podčiarkuje jej súčasnú tvorbu markerom melancholického purpuru. Nedávno jej vyšiel debutový album Kvety a z výraznej basgitaristky kapely Billy Barman či členky projektu Meowlau x Val sa stala suverénna sólová interpretka s vlastným projektom a kapelou, ktoré sú tým najlepším, čo u nás za poslednú dobu vzniklo.

Prečítajte si celý článok >>

Majster sveta z Arberu Markus Sklenárik počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Šport
Prezident SZB Peter Vozár počas tlačovej konferencie Slovenského zväzu biatlonu
Šport
Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!
Prominenti

Domáce správy

MIMORIADNE Okolie Šamorína zasiahlo ďalšie ZEMETRASENIE!
Domáce
Blízky východ ako rozbuška CIEN: Analytici nemajú dobré správy, liter benzínu vás už čoskoro môže výjsť na ...
Domáce
Súd v kauze objednávky vraždy Kuciaka pokračuje: Čítajú výpovede poškodených
Domáce
AKTUÁLNE FOTO Hasiči zasahujú pri požiari expedičného skladu na východe Slovenska
Gelnica

Zahraničné

Marco Rubio
Rubio vyzýva Afganistan! Má skončiť s rukojemníckou diplomaciou
Zahraničné
Neskutočná DRÁMA na sídlisku: VIDEO Batoľa vypadlo z 10. poschodia paneláka! NEUVERITEĽNÁ reakcia ľudí
Zahraničné
Slovensko zrealizovalo 15. repatriačný let z Blízkeho východu: Poletí aj do Dubaja
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Telefonát Trumpa s Putinom: Podrobnosti boli odhalené! TOTO povedal o rozhovore Kremeľ
Zahraničné

Prominenti

Madonna s dcérou Lourdes
Madonnina dcéra sa NEHANBÍ: Faldíky a holé prsia ako na tácke!
Zahraniční prominenti
Lily Collins
Slávnej herečke pred tromi rokmi UKRADLI vzácnu vec: Teraz nastal ZVRAT! Konečne ju má späť
Zahraniční prominenti
AI módna kritička Evelina
AI módna polícia: NUDNÁ Bardyho žena, známa Slovenka v PYŽAME a... TOTO vidíme stále!
Domáci prominenti
FOTO Let's Dance 11
Porota Let's Dance rozhodla, teraz ste na rade vy: HLASUJTE Ktorý pár bol pre vás vrcholom večera?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci v džungli objavili
Vedci v šoku: V hlbokej džungli objavili tvory, ktoré mali byť tisíce rokov po smrti! Ich fotky vyrážajú dych
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Einstein sa mýlil? Stephen Hawking pred 50 rokmi publikoval článok, ktorý odhalil DESIVÚ PRAVDU o čiernych dierach!
Zaujímavosti
Vlastnej dcére sa nemôže
Vlastnej dcére sa nemôže pozrieť do očí: Spala som s jej MUŽOM a čakala s ním dieťa! Šialená dohoda, ktorá nasledovala...
Zaujímavosti
Takto zistíte, že vám
Takto zistíte, že vám chýbajú omega-3 mastné kyseliny
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!

Šport

ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
Parašport
ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
Lyžovanie

Auto-moto

Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava

Kariéra a motivácia

Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Prostredie práce
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Výber receptov

Technológie

Môže planéta vyschnúť naraz? Vedci analyzovali 120 rokov dát a objavili „bezpečnostný mechanizmus“ Zeme
Môže planéta vyschnúť naraz? Vedci analyzovali 120 rokov dát a objavili „bezpečnostný mechanizmus“ Zeme
Veda a výskum
Zabudni na kľúče vo vrecku. Inteligentné zámky WELOCK teraz zlacneli až o 63 eur pri príležitosti Dňa žien
Zabudni na kľúče vo vrecku. Inteligentné zámky WELOCK teraz zlacneli až o 63 eur pri príležitosti Dňa žien
Sponzorovaný obsah
Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Autá
Pentagon priznáva problém. Iránske drony Shahed sú pre americkú armádu väčšou hrozbou, než sa čakalo
Pentagon priznáva problém. Iránske drony Shahed sú pre americkú armádu väčšou hrozbou, než sa čakalo
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky

Pre kutilov

3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada

Stream naživo

Kvetinovo-ovocné vône, ktorými zanecháte dojem jedinečnosti: Napoly nevinné a napoly zvodné
Krása
Kvetinovo-ovocné vône, ktorými zanecháte dojem jedinečnosti: Napoly nevinné a napoly zvodné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
