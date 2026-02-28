Najnavštevovanejší tatranský chodník zmení podobu: Stovky dobrovoľníkov opravia cestu na Kriváň

Dobrovoľníci z turistického klubu Hikemates spúšťajú komplexnú obnovu turistického chodníka na Kriváň. Hodnota projektu presiahne štvrť milióna eur a do opráv sa zapoja okrem profesionálov aj stovky dobrovoľníkov z radov turistov. Informoval o tom šéf projektu Patrik Pajta s tým, že kľúčovým krokom bolo nedávne podpísanie zmluvy o spolupráci so Správou Tatranského národného parku (TANAP), ktorá bude dohliadať na práce v území s najvyšším stupňom ochrany.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
AKTUÁLNE Irán vraj prišiel o kľúčových mužov vlády: Po výbuchoch sa hovorí o smrti generála aj ministra obrany!
Prvé DESIVÉ prognózy po začiatku vojny v Iráne sú tu: Slováci a Česi, držte si klobúky, ceny na čerpačkách vystrelia!