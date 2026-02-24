Najlepšie FOTO roka: Medzi státisícmi zaujala aj snímka slovenského autora

Súťaž Sony World Photography Awards už devätnásty raz potvrdzuje, že jediný záber dokáže vyrozprávať celý príbeh. Do ročníka 2025 sa prihlásilo viac než 430-tisíc fotografií z vyše 200 krajín a odborná porota z nich vybrala víťazov desiatich kategórií. Nás veľmi teší, že do užšieho výberu v kategórii Cestovanie sa dostal aj slovenský zástupca.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Z Jadranu prišiel tvrdý odkaz! Putinovi užitoční idioti v srdci Európy, píše denník o Ficovi a Orbánovi
Nové DETAILY brutálneho útoku pred domom: Ženu našli so zapichnutým nožom v hlave! Posun v prípade
Mrazivé zábery z urgentu: Lekárka zažila útok, z ktorého tuhne krv v žilách! Nemocnica zakročila