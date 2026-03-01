Elitná jednotka Grónska: Šesť psích záprahov chráni územie veľké ako Francúzsko a Španielsko dokopy

Americký prezident Donald Trump pred časom zosmiešňoval dánsku obranu Grónska, označil ju za "dva psie záprahy". Avšak hliadka Sirius nie je žiadna sranda: táto elitná jednotka námorníctva pracuje v extrémnych podmienkach, kde prežijú len tí najodolnejší. Dánsko vyčlenilo miliardy na posilnenie bezpečnosti rozsiahleho arktického ostrova, ale pokiaľ ide o dohľad nad zamrznutou divočinou severného a východného Grónska v zime, spolieha sa na šesť dvojčlenných tímov s tuctom psov v každom, napísala agentúra AFP.
