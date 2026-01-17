Zubárka búra mýty o detských zuboch: Odpovede na otázky, na ktoré nemáte odvahu sa spýtať!

Starostlivosť o detské zuby je téma, ktorú mnohí rodičia stále podceňujú. Mýty o mliečnych zuboch, neskoré prvé návštevy zubára či „zdravé“ nápoje môžu viesť k problémom, ktoré si dieťa nesie až do dospelosti. O tom, kde robia rodičia najčastejšie chyby a čo má v skutočnosti najväčší vplyv na zdravý úsmev, hovorí zubná lekárka MDDr. Andrea Hrubá.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ficova cesta za Trumpom a OSTRÍ politológovia: Voliči koalície BIZNISU s USA určite tlieskať nebudú!
Kremeľ je v PANIKE: Čečenský vodca Kadyrov je na tom zdravotne zle a syn mal nehodu a je vo VÁŽNOM stave!
Neukojený Babišov SYN a hlučný motor: Nebezpečné KÚSKY s miliónovým autom, toto skutočne schvaľuje premiér?