Svoj boj s chorobou prehral: Vo veku 37 rokov ZOMREL známy slovenský moderátor!

Internetom a sociálnymi sieťami sa šíri smutná správa. V piatok 16. januára 2026 v ranných hodinách zomrel známy a obľúbený slovenský moderátor Marcel Osztas. Osťo, ako ho všetci prezývali, vo veku 37 rokov prehral svoj boj s náročnou chorobou.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Smeruje k nám BEŠTIA Z VÝCHODU! Prináša teploty, aké už dávno neboli... ZVRAT v počasí aj na Slovensku
ÚRSO ukázalo reálne ceny plynu bez vládnych dotácií: POROVNANIE s rokmi 2023 a 2024! TAKTO sa menili cifry
Experti odhadli, koľko by mohol Trump ponúkať za odkúpenie Grónska: ŠIALENÁ suma! Z tohto sa vám zatočí hlava