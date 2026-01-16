Situácia v Iráne je už ALARMUJÚCA: Minister Blanár vydal nevyhnutné nariadenie, EVAKUÁCIA!

TEHERÁN/BRATISLAVA - Juraj Blanár ako minister zahraničných vecí reaguje na situáciu v Iráne a začal konať. Rozhodol o nekompromisnej evakuácii veľvyslanectva v Iráne, kde prebiehajú protesty.
Blanár v piatok podvečer prijal rozhodnutie o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení Veľvyslanectva SR v Teheráne vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu v Iráne, rastúce napätie a reálnu hrozbu eskalácie vojenského konfliktu.
"Naším prvoradým záujmom je vždy bezpečnosť občanov SR, ktorí sa nachádzajú v rizikových oblastiach, vrátane vyslaných zamestnancov ministerstva. V tejto chvíli sú už všetci diplomati a pracovníci Veľvyslanectva SR v Teheráne v bezpečí, mimo akéhokoľvek bezpečnostného rizika. Moje rozhodnutie o dočasnom uzavretí zastupiteľského úradu je preventívnym krokom, ktorého cieľom je chrániť životy a zdravie, a neznamená zníženie úrovne diplomatických vzťahov s Iránom," uviedol minister Blanár a zároveň ocenil pripravenosť a koordináciu všetkých zapojených zložiek počas evakuácie a profesionálne zvládnutú reakciu na krízovú situáciu, ktorá zabezpečila bezpečný návrat všetkých zamestnancov.
Cestovanie do Iránu sa absolútne neodporúča
Ministerstvo takto koná vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v súvislosti s protestami a stretmi demonštrantov s políciou, ktorých výsledkom sú mŕtvi a ranení. Rezort potvrdil pre Irán naďalej platný 4. stupeň cestovného odporúčania – odporúčanie opustiť krajinu.
"Dôrazne varujeme našich občanov pred cestami do Iránu a v prípade, že sa tam nachádzajú, odporúčame, aby sa stiahli do bezpečia, vyhýbali sa demonštráciám, počkali na upokojenie situácie a v rámci možností urýchlene opustili Irán," zopakovalo ministerstvo.
Občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo potrebujú urgentne konzulárnu asistenciu, odporúčame kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vo všetkých časových pásmach po celom svete.