BIZARNÉ ÚMRTIA celebrít: Nehoda na svahu, streľba pri natáčaní, Janis Joplin (†27) zomrela pri sexe!

BRATISLAVA - Niektoré hviezdy odišli z tohto sveta spôsobom, nad ktorým ostáva rozum stáť. Smrť ich zastihla v tých najbizarnejších situáciách – od útoku raje počas potápania, cez tragédiu priamo pri natáčaní, až po osudný náraz do stromu na lyžiach. Ich príbehy dodnes vyvolávajú zimomriavky...
Janis Joplin, speváčka
úmrtie: 4. októbra 1970
Speváčka a pesničkárka Janis Joplin zomrela na predávkovanie heroínom. Stalo sa to však za veľmi nezvyčajných okolností. V čase smrti sa údajne oddávala intímnym hrátkam so svojím snúbencom a jeho bývalou partnerkou. Obaja si spočiatku mysleli, že Janis len odpočíva, no v skutočnosti u nej došlo k zástave srdca.
Sonny Bono, spevák a politik
úmrtie: 5. januára 1998
Hudobník a politik Sonny Bono zomrel vo veku 62 rokov po tom, čo zišiel z vyznačenej zjazdovky a na lyžiach narazil do stromu. Pitva potvrdila, že v krvi nemal žiadny alkohol ani drogy.
Sam Cooke, hudobník
Úmrtie: 11. decembra 1964
Hudobník Sam Cooke zomrel vo veku iba 33 rokov po tom, čo bol zastrelený. Celý incident bol mimoriadne bizarný – v čase smrti bol totiž úplne nahý. Dezorientovaný vbehol do haly hotela, v ktorom býval, a správal sa agresívne. Manažér hotela naňho následne vystrelil a Cooke po zásahu na mieste zomrel.
Spalding Gray, herec
Úmrtie: 5. júna 1941
Herec Spalding Gray spáchal samovraždu skokom do vody. Podľa všetkého sa k tomu inšpiroval filmom Veľká ryba, ktorý krátko predtým videl v kine – jeho hlavný hrdina totiž umiera tak, že sa ako ryba ponorí do vody a zmizne.
John Denver, spevák a skladateľ
Úmrtie: 12. október 1997
Spevák a skladateľ John Denver bol nielen talentovaný hudobník, ale aj skúsený pilot – vo vzduchu strávil viac hodín než mnohí profesionáli. Napriek tomu sa dopustil osudovej chyby. Pred letom cez Atlantický oceán si neoveril množstvo paliva v nádrži, a práve pre tento prehliadnutý detail jeho lietadlo spadlo do oceánu.
Steve Irwin, enviromentalista
Úmrtie: 4. septembra 2006
Dobrodruh a známy „lovec krokodílov“ Steve Irwin tragicky zomrel pri svojej obľúbenej činnosti – potápaní s rajami. Počas jedného z ponorov sa dostal príliš blízko k jednej z nich a raja ho bodla ostňom. Zranenie bolo také vážne, že sa ho už nepodarilo zachrániť.
Owen Hart, wrestler
Úmrtie: 23. mája 1999
Zápasník Owen Hart vystupoval do ringu pod menom Blue Blazer a na svoje vstupy používal efektné spúšťanie na lanách z výšky. Počas jedného takého nástupu však zlyhalo istenie a Owen spadol z približne 24 metrov – najprv na laná ringu a potom priamo na podlahu. Utrpel ťažké zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahol. Mal len 34 rokov.
Jon-Erik Hexum, herec
Úmrtie: 18. októbra 1984
Herec Jon-Erik Hexum tragicky zomrel v roku 1984, keď sa počas natáčania náhodne postrelil do hlavy rekvizitnou zbraňou. Tá však nešťastnou zhodou okolností obsahovala ostrý náboj, čo sa mu stalo osudným.
Jeff Buckley, spevák
Úmrtie: 29. mája 1997
Americký spevák a skladateľ Jeff Buckley tragicky zomrel v rieke Mississippi. Stalo sa to vo chvíli, keď z dobrej nálady skočil do rieky oblečený aj s topánkami, pričom si spieval pieseň „Whole Lotta Love“ od skupiny Led Zeppelin. Z vody sa však už nevynoril a jeho telo bolo nájdené až o niekoľko dní neskôr.