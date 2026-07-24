Mravčia práca nadšencov vedy: Vyše 2-tisíc dobrovoľníkov zachraňuje kostru obrovského pravekého tvora

VARŠAVA - Viac ako 2000 dobrovoľníkov sa zapojilo do čistenia kostry mastodonsaura, viac než dvojmetrového vyhynutého obojživelníka spred približne 240 miliónov rokov. Projekt občianskej vedy v Centre vedy Kopernik vo Varšave má byť dokončený na prelome októbra a novembra. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Dobrovoľníci od novembra minulého roka odpracovali v paleontologickom laboratóriu približne 2000 hodín. Pod dohľadom tímu desiatich vedcov milimeter po milimetri odstraňujú usadeniny z mimoriadne zachovanej kostry, ktorú objavili v roku 2023 v obci Miedary v Sliezskom vojvodstve.
Mastodonsaurus bol jedným z najväčších obojživelníkov svojho obdobia. Dorastal do dĺžky približne troch metrov, vážil viac ako pol tony a obýval močaristé vodné prostredie, kde sa živil najmä rybami, ktoré lovil podobne ako dnešný aligátor. Podľa niektorých vedcov vôbec neopúšťal vodu, keďže pohyb na súši bol preňho veľmi náročný.
Práce vedie paleobiológ Wojciech Pawlak z Varšavskej univerzity v spolupráci s Tomaszom Sulejom z Ústavu paleobiológie Poľskej akadémie vied. „V súčasnosti je našou hlavnou výzvou preparácia chrbtice, ktorá je z chrbtovej strany tvorená zložitým systémom výbežkov slúžiacich ako úpony svalov a ďalších kostí,“ uviedol Pawlak. Pokrok závisí od tvrdosti horniny aj členitosti povrchu kostí, preto sa počas dvojhodinovej zmeny niekedy podarí očistiť menej než jeden štvorcový centimeter.
Keďže kosť a okolitá hornina majú takmer rovnakú farbu, výskumníci pri práci využívajú na rozlíšenie ultrafialové svetlo. Hlavným pracovným nástrojom sú pneumatické dláta umožňujúce presné odstraňovanie horniny.
Do projektu sa zapájajú ľudia rôznych profesií vo veku od 15 rokov z celého Poľska. Očistená kostra sa po dokončení stane súčasťou expozície a poslúži aj na ďalší paleontologický výskum.