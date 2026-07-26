Stačia dve konzervy týždenne? Žena skúšala jesť sardinky pre krajšiu pleť, výsledok ju prekvapil

LONDÝN – Na sociálnych sieťach sa šíri nový trend – ľudia tvrdia, že pravidelná konzumácia sardiniek dokáže nahradiť drahú kozmetiku. Redaktorka portálu Healthline sa preto rozhodla jesť konzervované sardinky každý deň počas jedného týždňa a zistiť, či sa jej pleť naozaj zlepší. Výsledok bol iný, než čakala.
Sardinky sa v posledných mesiacoch stali nečakaným hitom sociálnych sietí. Mnohí influenceri tvrdia, že pravidelná konzumácia tejto nenápadnej ryby pomáha zlepšiť kvalitu pleti, zmierniť akné a dodať pokožke prirodzený jas. Redaktorka portálu Healthline sa preto rozhodla overiť, či ide o skutočný efekt alebo len ďalší internetový trend.
Ako informoval portál Healthline, novinárka Simina Findlayová jedla počas siedmich dní každý deň konzervované sardinky a pozorne sledovala, či sa na jej pokožke prejavia nejaké zmeny. Sama priznala, že má mastnejšiu pleť a občasné vyrážky, preto očakávala, že prípadné zlepšenie si ľahko všimne.
Sardinky sú bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín, selénu, vitamínu B12, vitamínu D, kvalitných bielkovín a vápnika. Práve omega-3 mastné kyseliny sú spájané s podporou tvorby kolagénu, znižovaním zápalov a lepším fungovaním kožnej bariéry, ktorá pomáha udržiavať pokožku hydratovanú.
Počas experimentu si autorka pripravovala sardinky rôznymi spôsobmi – na hriankach, so zeleninou či pečenými zemiakmi. Priznáva, že sa cítila zdravšie a mala dobrý pocit z toho, že do jedálnička zaradila viac výživných potravín.
Po týždni však prišlo prekvapenie. Hoci sa jej pleť skutočne zlepšila, sama dospela k záveru, že za tým pravdepodobne nestáli sardinky. Zmeny pripísala skôr prirodzeným hormonálnym výkyvom po menštruácii než samotnej strave. Ryby podľa nej jej pokožke neublížili, no ani nepriniesli zázračný efekt, aký sľubujú videá na internete.
Odborníci upozorňujú, že výživa síce zohráva pri zdraví pokožky dôležitú úlohu, no žiadna jednotlivá potravina nedokáže nahradiť kvalitnú starostlivosť o pleť ani liečbu kožných ochorení. Prínosy omega-3 mastných kyselín sa podľa výskumov môžu prejaviť až po niekoľkých týždňoch pravidelnej konzumácie a výsledky sa líšia od človeka k človeku.
Autorka experimentu preto odporúča zaradiť sardinky do jedálnička raz až dvakrát týždenne, namiesto toho, aby sa z ich jedenia stala každodenná povinnosť. Takýto prístup je podľa nej dlhodobo udržateľnejší a zároveň zabezpečí dostatok prospešných živín bez zbytočného obmedzovania pestrej stravy.
Záver experimentu je preto jednoduchý – sardinky môžu byť výbornou súčasťou zdravého jedálnička a podporiť celkové zdravie organizmu, no ak čakáte, že po niekoľkých dňoch vyhladia vrásky alebo odstránia akné, pravdepodobne budete sklamaní. Krásna pleť totiž nevzniká vďaka
jednej potravine, ale kombináciou vyváženej stravy, správnej starostlivosti a zdravého životného štýlu.