Ako omladnúť o 10 rokov bez drahých zákrokov? Lekárka prezradila jednoduché triky, ktoré nič nestoja

LONDÝN – Mnohí ľudia míňajú stovky eur na krémy, séra či estetické procedúry v snahe spomaliť starnutie. Podľa odborníčky však existuje niekoľko jednoduchých a cenovo dostupných návykov, ktoré môžu mať na vzhľad pokožky väčší vplyv než drahá kozmetika.
Túžba po mladistvom vzhľade vedie mnohých ľudí k investíciám do kozmetických prípravkov či estetických zákrokov. Podľa doktorky Saniyyi Mahmoodovej, medicínskej riaditeľky kliniky Aesthetica Medical Clinic, však základom zdravej a mladistvej pleti nie sú drahé procedúry, ale každodenné návyky.
Za najdôležitejší krok označila pravidelné používanie opaľovacieho krému s vysokým ochranným faktorom, píše The Sun. Tvrdí, že práve ochrana pred UV žiarením je najúčinnejším spôsobom, ako predchádzať vzniku vrások, pigmentových škvŕn a ďalších prejavov predčasného starnutia pokožky. Ochranu pred slnkom odporúča používať každý deň bez ohľadu na ročné obdobie alebo aktuálne počasie.
Podľa odborníčky by mal mať opaľovací prípravok širokospektrálnu ochranu a minimálne faktor SPF 50. Ultrafialové žiarenie totiž preniká aj cez oblaky a dlhodobo poškodzuje kolagénové vlákna, ktoré zabezpečujú pevnosť a pružnosť pokožky. Okrem estetických benefitov pomáha pravidelné používanie SPF znižovať aj riziko vzniku rakoviny kože.
Lekárka upozorňuje, že mladistvý vzhľad ovplyvňuje aj strava. Kľúčovú úlohu zohráva najmä vitamín C, ktorý je nevyhnutný pre tvorbu kolagénu. Odporúča preto zaradiť do jedálnička citrusové plody, paradajky, červenú a zelenú papriku či tmavozelenú zeleninu, ako sú brokolica, kel alebo ružičkový kel.
Dôležité podľa nej nie sú len potraviny, ale aj nápoje. Medzi prirodzené podporovače tvorby kolagénu zaradila vývar z kostí, ktorý obsahuje látky potrebné na obnovu spojivových tkanív. Vývar možno konzumovať samostatne alebo ho využiť pri príprave polievok a ďalších jedál.
Pozornosť upriamila aj na niektoré druhy čajov. Za prospešný označila najmä zelený čaj a ibištekový čaj. Práve ibištek obsahuje vysoké množstvo vitamínu C, ktorý podporuje tvorbu kolagénu a môže prispieť k zdravšiemu vzhľadu pokožky. Zároveň ide o cenovo dostupný spôsob, ako doplniť každodennú starostlivosť o pleť.
Odborníčka zároveň pripomína, že starnutie je prirodzený proces, ktorý nemožno úplne zastaviť. Správna ochrana pred slnkom, vyvážená strava a zdravý životný štýl však môžu podľa nej výrazne spomaliť viditeľné prejavy starnutia a pomôcť pokožke zostať dlhšie zdravou a sviežou.