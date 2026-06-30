Exmanželka Ivana Táslera Anička: Po siedmich rokoch od rozvodu verejné vyznanie! Opäť zamilovaná?

BRATISLAVA - Exmanželka speváka Ivana Táslera Anna Onderková po rokoch opäť prekvapila svojím verejným vyjadrením. Na sociálnej sieti sa podelila o silné slová o blízkom priateľstve, ktoré ju sprevádza už viac ako dve desaťročia a zohráva v jej živote dôležitú úlohu.
Anna Onderková bola s hudobníkom Ivanom Táslerom zosobášená niekoľko rokov. Ich manželstvo sa skončilo rozvodom v roku 2019, odvtedy si každý žije vlastný život. „Už nejaký čas netvoríme pár a nežijeme spolu. Je nám ľúto a berieme ako veľké osobné zlyhanie, že sa nám ani napriek veľkej snahe nepodarilo naše manželstvo zachrániť a prekonať dlhodobú partnerskú krízu, ktorou prechádzalo,“ vyjadrila sa ešte v lete 2019 Anička, ktorá však dodala, že medzi nimi ostal priateľský vzťah. Líder skupiny IMT Smile tvorí pár o 15 rokov mladšou brunetkou, Denisou Vernou.
Najnovšie sa Táslerova exmanželka podelila o veľmi osobné vyznanie, ktoré venovala svojej blízkej priateľke zo svojho dlhoročného okolia, moderátorke Monike Zázrivcovej. Z jej slov je zrejmé, že ide o mimoriadne silné a dlhoročné priateľstvo, ktoré pretrváva už viac než dve desaťročia. „Si mojím zrkadlom, mojou soulsister, mentálnou záchrannou sieťou, keď veci nejdú ako by som si predstavovala, a najväčšou cheerleaderkou, keď idú, alebo keď sa púšťam do niečoho nového. Milujem, ako sme za tých 20 rokov, čo sa poznáme, spolu vyrástli - hodnotovo, duchovne, ľudsky… A ako sa vždy stretneme bosé na tvojej záhrade bez ohľadu na to, ako dlho sme sa nevideli, a svet je vtedy v absolútnej rovnováhe. Ďakujem za teba,“ napísala.
Jej slová ukazujú, že ide o výnimočné puto, ktoré sa roky prehlbuje a pretrváva napriek životným zmenám na oboch stranách. Na sociálnych sieťach tak Anička otvorene ukázala, že v jej živote majú dlhoročné priateľstvá stále mimoriadne dôležité miesto.
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