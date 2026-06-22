Bizarné pravidlo na prírodnom kúpalisku: Bez znalosti nemčiny vás nepustia!

HALLE - Pre návštevníkov bez dostatočných znalostí nemčiny je zakázaný vstup na pláž prírodného kúpaliska na jazere Heidesee v nemeckom meste Halle v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Vyvolalo to kritiku pre možné diskriminačné dôsledky, hoci manažér kúpaliska argumentuje obavami o bezpečnosť, píše agentúra DPA.
„Musíme sa uistiť, že návštevníci rozumejú našim pravidlám kúpania a byť dostatočne dôslední, aby sme zaručili bezpečnosť našich hostí,“ povedal Mathias Nobel, manažér prírodného kúpaliska Heidebad. Nobel uviedol, že v prípade problémov s porozumením pri vstupe sa bude rozhodovať individuálne. Hlavnou snahou je, aby kúpajúci vedeli, ako sa bezpečne správať vo vode a okolo nej. Nové pravidlo sa podľa jeho slov stalo nevyhnutné najmä v súčasných horúcich dňoch a od jeho zavedenia v minulom týždni už malý počet ľudí na kúpalisku odmietli.
Dôvodom pre nové pravidlo bol incident z predchádzajúceho víkendu. Samotný Nobel ako kvalifikovaný plavčík zachraňoval dieťa v príliš hlbokej vode. „Naše jazero je miestami hlboké až 13 metrov. To je jednoducho nebezpečné,“ povedal. Podľa Nobela najmä deti musia pochopiť, ako sa správať pri vode a musia byť pod dohľadom ľudí, ktorí to sami vedia. Plavčíci musia byť tiež priamo schopní komunikovať s návštevníkmi a návštevníci zase osloviť plavčíkov.
Ak je počas horúcich dní areál preplnený, personál nedokáže neustále prekladať bezpečnostné pokyny do rôznych iných jazykov. Ak by skupina ľudí dorazila na pláž bez jedinej osoby s dostatočnou znalosťou nemčiny, pre záchranársky tím to znamená vážne problémy pri zaistení ich bezpečnosti.