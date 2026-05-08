HRÔZA na diaľnici! Brutálny náraz do kamióna zachytilo VIDEO, strechu BMW odtrhlo ako papier

PRAHA - Na českej diaľnici D3 sa odohrala vážna nehoda, pri ktorej vodič BMW v plnej rýchlosti narazil do stojacej kolóny kamiónov. Silný náraz mu strechu prakticky odtrhol, no muž akoby zázrakom prežil.
Nevyvenovanie sa vedeniu vozidla patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd a často má fatálne následky. Video z konca apríla zachytáva vážnu nehodu na českej diaľnici D3. "Vodič BMW jazdil v smere z Prahy na Kaplici, no plne sa nevenoval riadeniu a prehliadol stojacu kolónu nákladných vozidiel, ktorá sa vytvorila v pravom pruhu po predchádzajúcej nehode," približuje policajná hovorkyňa Štěpánka Schwarzová.
Brutálnemu nárazu nezabránilo ani to, že sa vodič na poslednú chvíľu pokúsil strhnúť volant. "Narazil do zadnej časti stojaceho kamiónu takou silou, že takmer úplne odtrhlo strechu auta," opisuje hovorkyňa. Ako zázrakom nehodu prežil a bol prevezený do nemocnice. Škoda presiahla 3 milióny korún (viac ako 123-tisíc eur).
Polícia opäť upozorňuje na povinnosť vodičov plne sa venovať riadeniu a sledovať situáciu v premávke. Pripomína, že opatrní netreba byť len na diaľniciach, ale na akejkoľvek ceste je nevyhnutné dávať pozor, nedržať v ruke mobil ani iné zariadenie a mať dianie na vozovke pod kontrolou, aby ste sa bezpečne vrátili domov.