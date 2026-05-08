Hrdý otec Martin Dejdar ukázal rodinu: Syn je kópia otca a dcéra? Wow, to je ale úspech

PRAHA - Český herec Martin Dejdar prežíva obrovské chvíle hrdosti. Jeho dcéra Sára totiž úspešne ukončila štúdium na prestížnej univerzite na Floride a slávnostné promócie si celá rodina užila vo veľkom štýle.
Herec zverejnil sériu záberov priamo z Ben Hill Griffin Stadium, kde tento rok promovalo až 11 500 študentov. K fotografiám pridal aj dojímavý odkaz, v ktorom neskrýval emócie. „V živote sú chvíle šťastia a radosti, na ktoré sa nikdy nezabúda,“ napísal hrdý otec. Zároveň priznal, že práve pre takéto okamihy všetko robí. „Aj keby sa mi v živote nič nepodarilo, na túto chvíľu som pyšný. Na Sáru, na seba, na celú rodinu. A to je najviac – rodina,“ odkázal herec.
Pre Dejdarovcov pritom Florida nie je žiadnou neznámou. Rodina tam niekoľko rokov žila a vytvorila si tam druhý domov. Hoci sa napokon vrátili späť do Česka, k americkému slnku a miestnym plážam sa stále radi vracajú. Práve tam sa Sáre podarilo dostať na miestnu prestížnu univerzitu, ktorú teraz úspešne dokončila. Veľký deň si rodina evidentne užívala naplno. „Na svete môže byť aj krásne, tak si to užívajme,“ dodal herec vo svojom emotívnom odkaze. Hlavnou hviezdou promócií bola bezpochyby Sára, ktorá žiarila v talári s diplomom v ruke.
Fanúšikovia si však okamžite všimli aj ďalšieho člena rodiny – hercovho syna Matěja. Ten je totiž svojmu otcovi neuveriteľne podobný. Husté tmavé vlasy, výrazné črty tváre aj typický úsmev až zarážajúco pripomínajú Martina Dejdara za mlada. Pri pohľade na neho je jasné, že gény v rodine rozhodne nezaprú. Zo spoločných fotografií je cítiť obrovskú rodinnú súdržnosť aj hrdosť, ktorú známy herec na svoje deti neskrýva.
