Pomsta za Epsteina? Zhýralého princa Andrewa napadol muž maskovaný v lyžiarskej kukle!

(Zdroj: Profimedia, Facebook/Andy Borowitz)
VEĽKÁ BRITÁNIA - Bývalý britský princ Prince Andrew sa mal stať terčom zastrašovania počas prechádzky neďaleko svojho nového bydliska v Sandringhame. Podľa britských médií bol muž v lyžiarskej kukle zadržaný políciou po tom, čo napadol bývalého člena kráľovskej rodiny.

K incidentu malo dôjsť v stredu 6. mája v obci Wolferton v grófstve Norfolk. Andrew sa podľa denníka The Telegraph prechádzal so psami v okolí panstva Sandringham, keď si všimol muža sediaceho v aute. Ten mal následne vystúpiť z vozidla, začať na neho vulgárne kričať a približovať sa k nemu.

Bývalého vojvodu z Yorku v tom čase sprevádzal člen jeho súkromnej ochranky. Podľa dostupných informácií Andrew urýchlene nastúpil do svojho auta a z miesta odišiel, pričom podozrivý muž sa mal pokúsiť rozbehnúť za vozidlom.

Polícia v Norfolku potvrdila, že po oznámení o zastrašujúcom správaní krátko po 19:30 zasiahli policajti v obci Wolferton a muža zadržali pre podozrenie z narušenia verejného poriadku a držby útočnej zbrane. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a podozrivý zostáva vo väzbe. Buckinghamský palác sa k incidentu odmietol vyjadriť.

Wolferton sa nachádza v areáli panstva Sandringham, kde sa nachádza aj Andrewov nový dom Marsh Farm. Do tejto nehnuteľnosti sa presťahoval v apríli po tom, čo musel opustiť svoje dlhoročné sídlo Royal Lodge vo Windsore.

K presťahovaniu došlo po ďalšom zhoršení jeho postavenia v kráľovskej rodine. King Charles III mal podľa médií v roku 2025 definitívne odobrať svojmu mladšiemu bratovi kráľovské tituly a finančné výhody v súvislosti s pokračujúcimi kontroverziami okolo jeho vzťahov s americkým finančníkom Jeffrey Epstein.

Andrew prišiel aj o policajnú ochranu už v roku 2022 po tom, čo ho zosnulá Kráľovná Alžbeta II zbavila vojenských titulov a patronátov. Rozhodnutie nasledovalo po neúspešnej snahe zastaviť civilnú žalobu, ktorú proti nemu podala Virginia Giuffre. Spor bol napokon urovnaný mimosúdnou dohodou.

Andrew sa z verejného života stiahol už v roku 2019 po kontroverznom rozhovore pre BBC, v ktorom vysvetľoval svoje kontakty s Epsteinom. Ten zomrel vo väzení počas čakania na federálny proces pre obvinenia zo sexuálneho obchodovania.Vo februári tohto roka sa bývalý vojvoda z Yorku opäť dostal do centra pozornosti po tom, čo bol podľa médií zadržaný v rámci vyšetrovania podozrení zo zneužitia verejnej funkcie. Vyšetrovatelia preverujú tvrdenia, že počas pôsobenia ako britský obchodný vyslanec údajne zdieľal dôverné informácie s Epsteinom. Andrew všetky obvinenia dlhodobo odmieta. 

