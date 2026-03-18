Streda18. marec 2026, meniny má Eduard, zajtra Jozef

Šokujúci PRIESKUM: Briti veria, že tretia svetová vojna sa čoskoro začne! Súhlasia s nimi aj experti

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Obavy z globálneho konfliktu v Spojenom kráľovstve rastú. Najnovší prieskum ukázal, že viac než polovica Britov považuje vypuknutie tretej svetovej vojny v nasledujúcom desaťročí za pravdepodobné.

Podľa výsledkov prieskumu až 53 percent opýtaných uviedlo, že globálny konflikt je „pravdepodobný“ alebo „veľmi pravdepodobný“. O jeho výsledkoch informoval britský portál Daily Star.

Obavy v Británii výrazne rastú

Výsledky zároveň naznačujú, že strach z veľkej vojny v krajine výrazne zosilnel. V porovnaní s minulým rokom sa počet ľudí, ktorí očakávajú globálny konflikt, zvýšil o 12 percentuálnych bodov.

Rast obáv prichádza v období, keď vo svete pokračujú konflikty – najmä vojna na Ukrajine a napätie na Blízkom východe po útokoch USA na Irán.

Prieskum zároveň ukázal aj nespokojnosť s obrannou politikou vlády. Až 56 percent Britov si myslí, že vláda rieši otázky obrany zle, čo predstavuje medziročný nárast o 11 percentuálnych bodov.

Generál varuje pred oslabenou armádou

Bývalý veliteľ britského Joint Forces Command generál Sir Richard Barrons tvrdí, že obavy verejnosti majú reálny základ.

Podľa jeho slov sa bezpečnostné prostredie vo svete výrazne zmenilo a armáda Spojeného kráľovstva je dnes slabšia než v minulosti. „Žijeme v novom svete konfrontácie medzi štátmi a konfliktov, ktorý sa veľmi líši od sveta spred niekoľkých rokov,“ povedal Barrons.

Podľa neho sa mení aj spôsob, akým veľmoci pristupujú k medzinárodným pravidlám. „Svet kedysi regulovali nadnárodné inštitúcie ako OSN a medzinárodné právo. Dnes však vidíme, že veľmoci konajú silou, keď sa tak rozhodnú,“ uviedol.

Briti majú obavy o vlastnú bezpečnosť

Barrons zároveň upozornil, že verejnosť čoraz viac vníma konflikty v Európe aj na Blízkom východe ako potenciálnu hrozbu pre vlastnú bezpečnosť. „Ľudia sú nervózni z vojny blízko svojich hraníc, pretože sledujú, čo sa deje na Ukrajine a v oblasti Perzského zálivu,“ povedal.

Podľa neho si Briti zároveň uvedomujú, že Spojené štáty už nemusia garantovať bezpečnosť Európy tak, ako to robili od roku 1949. „Naša bezpečnosť, prosperita aj hodnoty sú ohrozené a USA nás nemusia zachrániť. Buď prijmeme ťažké rozhodnutia na posilnenie obrany, alebo sa môže stať niečo veľmi zlé,“ varoval generál.

Dôvera v armádu je nízka

Prieskum agentúry YouGov, ktorý sa uskutočnil medzi 2 079 britskými dospelými, zároveň ukázal aj nízku dôveru v obranyschopnosť krajiny.

Podľa výsledkov 54 percent respondentov uviedlo, že nemajú veľkú dôveru v schopnosť britských ozbrojených síl brániť krajinu v prípade vojny.

Bývalý spravodajský dôstojník vidí cestu ku konfliktu

Podobné obavy vyslovil aj bývalý armádny plukovník a spravodajský dôstojník Philip Ingram, ktorý tvrdí, že riziko globálneho konfliktu dnes vníma jasnejšie než kedykoľvek predtým. „Po prvýkrát v živote vidím jasnú cestu k globálnemu konfliktu. Udalosti, ktoré sa dnes dejú, nás k tomu posúvajú stále bližšie,“ povedal.

Podľa neho politici podceňujú rastúce napätie medzi veľmocami. „Naši politici si neuvedomujú hrozbu, ktorá vzniká, keď spolupracujú krajiny ako Čína, Rusko, Irán a Severná Kórea, zdieľajú technológie a navzájom sa podporujú,“ uviedol.

Ingram zároveň upozornil, že situáciu môže zhoršiť aj vývoj konfliktu na Blízkom východe. „Amerika možno začala v Iráne niečo, čo nebude schopná dokončiť. Ak sa na situáciu pozrieme v širšom kontexte, pravdepodobnosť globálnej vojny rastie,“ povedal.

„Je to veľmi desivá doba“

Bývalý dôstojník zároveň priznal, že hovorí o veľmi vážnej téme. „Je to veľmi desivá doba. Hovorím to s veľkou vážnosťou, pretože každý, kto zažil konflikt, vie, že posledná vec, ktorú by si želal, je ďalšia vojna. Napriek tomu sa zdá, že k nej smerujeme,“ dodal.

Na načasovanie prieskumu upozornil aj Matthew Smith z agentúry YouGov, podľa ktorého prichádza v období, keď sa diskutuje o znižovaní výdavkov na obranu a zároveň prebiehajú konflikty na Ukrajine a v Iráne.

Viac o téme: PrieskumExpertiVeľká BritániaTretia svetová vojna
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Zdroj: Getty Images
Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu