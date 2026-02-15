Tohtoročná JAR bude iná, než sme zvyknutí! Čakajú nás VÝKYVY, aké tu dlho neboli

BRATISLAVA - Tohtoročná jar bude v Európe výrazne premenlivá a dynamická. Najnovšie dlhodobé prognózy naznačujú, že počasie ovplyvní kombinácia viacerých globálnych javov – od rozpadu La Niña cez stratosférické otepľovanie až po postupný nástup El Niño. Výsledkom má byť jar s častejšími tlakových nížami, vyšším množstvom zrážok a citeľnými teplotnými výkyvmi, najmä v strednej a severnej Európe.
Začiatok jari chladný s množstvom zrážok
Uplynulé zimné mesiace už naznačili výrazné regionálne rozdiely. Severná a časť strednej Európy boli chladnejšie než priemer, zatiaľ čo juh a západ zaznamenali skôr teplejšie podmienky. Zrážkovo bola situácia podobne kontrastná – suchšie počasie prevažovalo v severnej a centrálnej Európe, zatiaľ čo južné a juhozápadné oblasti boli vlhšie. Tieto trendy sa do značnej miery zhodujú s dlhodobými predpoveďami, čo zvyšuje dôveru v sezónne modely pre jar.
Významným faktorom začiatku jari bude stratosférické otepľovanie, teda rýchly nárast teploty vo vyšších vrstvách atmosféry, ktorý narúša polárny vír a postupne ovplyvňuje aj počasie pri zemskom povrchu. Takýto vývoj zvyčajne podporuje prúdenie chladnejšieho vzduchu zo severu až severovýchodu a zároveň prispieva k vzniku tlakových níží nad Európou. V praxi to môže znamenať, že v marci budú chladnejšie epizódy najmä v západnej, strednej a severnej časti kontinentu a zároveň viac zrážok v dôsledku prísunu vlhkého vzduchu z Atlantiku a Stredomoria.
Paralelne s tým sa rýchlo končí fáza La Niña v tropickom Pacifiku a modely naznačujú prechod do El Niño už v priebehu leta. Podľa prognóz systému Copernicus Climate Change Service ide o pomerne výraznú a rýchlu zmenu, ktorá môže ovplyvniť globálne rozloženie tlaku a prúdenia. Hoci má ENSO na Európu menší priamy vplyv než na Ameriku, historické analýzy ukazujú, že pri takýchto prechodoch sa často objavuje nižší tlak nad Európou, vyšší tlak nad severom a následne aj skôr chladnejšie jarné obdobia v strednej a severnej časti kontinentu.
Zhodli sa dva modely
Sezónne modely tento obraz potvrdzujú. Prognóza ECMWF naznačuje tendenciu nižšieho tlaku nad západnou a strednou Európou, čo podporuje premenlivé a vlhšie počasie, zatiaľ čo juhovýchod môže byť teplejší. Podobný vývoj ukazuje aj model UK Met Office, ktorý počíta s častejším prenikaním chladnejšieho vzduchu do centrálnej Európy a nadpriemernými zrážkami vo viacerých regiónoch. Zhodnosť týchto dvoch hlavných modelov zvyšuje pravdepodobnosť, že jar bude skutočne nestabilnejšia a vlhkejšia než obvykle.
Prechodný charakter sezóny zároveň znamená, že návraty zimného počasia nie sú vylúčené. Najmä v marci a čiastočne aj v apríli sa môže v severnej a strednej Európe ešte objaviť sneženie, a to najmä pri vpádoch chladnejšieho vzduchu zo severovýchodu.
Celkový obraz jari 2026 v Európe tak smeruje k scenáru s častejšími tlakovými nížami, vyšším množstvom zrážok a výraznejšími teplotnými výkyvmi. Nejde o predpoklad extrémne studenej sezóny, skôr o obdobie premenlivého počasia s chladnejšími epizódami v strede a na severe kontinentu a teplejšími podmienkami na juhovýchode. Výsledný charakter jari bude závisieť najmä od intenzity stratosférického otepľovania a od toho, ako rýchlo sa globálny klimatický systém presunie do fázy El Niño.