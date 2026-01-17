Sobota17. január 2026, meniny má Nataša, zajtra Bohdana

Horskí záchranári varujú: V najvyšších polohách Tatier hrozia lavíny

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v sobotu v najvyšších polohách mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách platí len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Počasie počas soboty bude ovplyvňovať prílev suchého vzduchu a okraj tlakovej výše. „Na záveterných stranách pohorí sú v najvyšších polohách vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých svahoch. Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu, a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením,“ upozornilo stredisko. V stredných polohách sneh vplyvom striedania teplôt sadol a stabilizoval sa. V priebehu dňa bude sneh vplyvom oteplenia vlhnúť, ťažieť a sadať, a to najmä na južne slnkom exponovaných miestach, čo zníži jeho stabilitu. Môžu sa tu ojedinele vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z vlhkého snehu.

Sneh je v teréne rozmiestnený veľmi nerovnomerne. Silný vietor posledných dní ho previeval na juhovýchodné a východné strany pohorí, naopak, náveterné strany pohorí sú sfúkané na tvrdú podkladovú vrstvu firnu alebo až na povrch pôdy. „V najvyšších polohách si zachoval prachový charakter, v stredných je na povrchu vytvorená kôra alebo vrstva firnu,“ dodalo SLP. Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná.

Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Premiér v USA podpísal jadrovú dohodu na výstavbu úplne nového bloku v Jaslovských Bohuniciach
Správy
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Fico z Washingtonu o podpise dohody o posilnení civilného jadrového programu
Správy
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Natália Hejková v relácii Opri sa o mňa prehovorila o zrade a strate ilúzií
Prominenti

Strany si prerozdelia milióny:
Strany si prerozdelia milióny: V roku 2026 dostanú takmer 14,3 milióna eur
Domáce
Ilustračné foto
SaS chce opätovne ustanoviť 17. november ako deň pracovného pokoja
SaS chce opätovne ustanoviť 17. november ako deň pracovného pokoja
Bratislava

Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Veľká firma v Nitre ohlásila hromadné prepúšťanie: O prácu prídu stovky ľudí!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Daniari otvárajú dvere novým QR platbám: Toto nás čaká už od marca!
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)
Tesla oficiálne štartuje na Slovensku: Prezradila slovenské ceny prvých modelov a ponúka testovacie jazdy! (foto)

Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Ostré slová Huliaka na adresu SFZ: Pýtam sa, kde sú tie peniaze? Užívajú si luxus ako hollywoodske hviezdy
Slovensko
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Návrat Škriniara do top ligy? O hviezdneho Slováka má záujem európsky veľkoklub
Slováci v zahraničí
St. Louis s Dvorským ukončilo sériu Černáka, Regenda s veľa minútami: Majster s výpraskom
St. Louis s Dvorským ukončilo sériu Černáka, Regenda s veľa minútami: Majster s výpraskom
Zostrihy NHL
Lyžiarky sa po dlhých rokoch vrátia do Tarvisia: Online prenos zo zjazdu žien
Lyžiarky sa po dlhých rokoch vrátia do Tarvisia: Online prenos zo zjazdu žien
Lyžovanie

FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Novinky
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky

Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Rady, tipy a triky
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Kariera.sk TS
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Generácia Z mení pravidlá hry. Aj o tom sa hovorilo na TREND HR konferencii
Trendy na trhu práce
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Ako oznámiť ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby bez stresu a problémov
Skúšobná doba

Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
24 najlepších zimných polievok, ktoré vás zahrejú a zasýtia!
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Výber receptov
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Nepečené dezerty

Legendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRI
Legendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRI
Armádne technológie
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
História
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Armádne technológie
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Veda a výskum

Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo

Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Údržba a opravy
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Izbové rastliny
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie

