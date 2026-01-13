Sexuálna pracovníčka prehovorila: Hľadajú u nej JEDNU vec, ktorú im manželky nedávajú! Nie je to PODVÁDZANIE

SYDNEY - Katija Cortezová zo Sydney sa otvorene priznala, že sa vyspala s množstvom zadaných a ženatých mužov. Podľa nej však nejde o podvádzanie v romantickom zmysle – muži vyhľadávajú jej služby kvôli intímnej blízkosti a pozornosti, ktorá im vo vzťahoch chýba.
Sexuálna pracovníčka Katija Cortezová zo Sydney sa otvorene priznala, že sa vyspala s množstvom zadaných či ženatých mužov. Napriek tomu, že pre niektoré ženy môže byť nevera veľkým problémom, ona sama o tom ako o podvádzaní nehovorí. Podľa jej slov muži vyhľadávajú jej služby preto, že im vo vzťahu chýba určitý druh intimity.
Katija, ktorá sa pred tromi rokmi rozhodla opustiť prácu účtovníčky a stať sa sexuálnou pracovníčkou, tvrdí, že približne polovica jej klientov je vo vzťahu alebo ženatých. „Iné kolegyne mi povedali, že takmer všetci ich klienti sú ženatí,“ uviedla pre portál Daily Mail Australia. Väčšina mužov podľa nej nevníma využívanie služieb sexuálnych pracovníčok ako podvádzanie.
Je to rovnaké s vydatými ženami?
Cortezová vysvetľuje, že pre mužov sú tieto služby jednoduchšie a diskrétnejšie než klasická aféra. Muži prichádzajú preto, aby sa smiali, cítili sa objatí a zažili potešenie, bez romantických citov. Podobné skúsenosti majú aj jej kolegovia – napríklad s vydatými ženami. Katija dodáva, že odmietnuť klienta len na základe jeho manželského stavu by bolo diskrimináciou.
Čím dlhší, tým lepší? Vedci prišli s prekvapivým zistením: IDEÁLNY čas na radovánky je OVEĽA KRATŠÍ, než ste si mysleli!
Podľa nej ženatí muži, ktorí využívajú jej služby, nemajú nedostatok lásky k manželke či rodine, ale postrádajú intímne chvíle – držanie sa za ruky, bozky či objatia. Mnohé ženy si podľa jej slov neuvedomujú, že mužom tiež záleží na takejto blízkosti. Cortezová zdôrazňuje, že sexuálne pracovníčky nevyhľadávajú zadaných mužov, práve naopak – muži prichádzajú za nimi. „Problémy sa začínajú v domácnosti. Nepodporujem podvádzanie, ale ani neverím v absolútnu monogamiu, pretože vidím, že verné vzťahy sú skutočne zriedkavé,“ uzavrela.