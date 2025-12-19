De Wever po rozhodnutí európskych lídrov: Dnes zvíťazila racionalita, nie emócie

BRUSEL - Belgický premiér Bart de Wever po rozhodnutí európskych lídrov poskytnúť Ukrajine pôžičku vo výške 90 miliárd eur financovanú zo spoločného dlhu, a nie prostredníctvom tzv. reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív vyhlásil, že v Európskej rade dnes zvíťazila racionalita nad emóciami. Rozhodnutie zároveň privítali viacerí európski lídri. Informuje o tom portál Politico.
De Wever sa pred štvrtkovým summitom staval skepticky k reparačnej pôžičke zo zmrazených ruských aktív v hodnote 210 miliárd eur, ktorú podporovali Európska komisia aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Väčšina zmrazených aktív ruskej centrálnej banky sa totiž nachádza v depozitári Euroclear, ktorý sídli v Bruseli.
Takáto pôžička by podľa belgického premiéra niesla právne, finančné a ekonomické riziká. Nový kompromisný návrh o „plnej (a neobmedzenej) solidarite a rozdelení rizika“ medzi členské štáty v súvislosti s prípadnými dôsledkami takejto pôžičky lídri na zasadnutí odmietli.
Politika je tvrdá hra
„Politika nie je mäkká hra, je to tvrdá hra,“ povedal novinárom de Wever po summite, pričom pripustil, že viacerým lídrom sa jeho postoj nepáčil. Krajiny v blízkosti Ruska totiž podľa neho považovali potrestanie ruského prezidenta Vladimira Putina za agresiu voči Ukrajine za „emocionálne uspokojenie“. Zdôraznil však, že „politika nie je emocionálna práca“ a že „zvíťazila racionalita“.
Financovanie pôžičky zo spoločného dlhu v noci na piatok privítal aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého ide „najreálnejšie a najpraktickejšie“ riešenie. Užitočné by tiež podľa neho bolo v nasledujúcich týždňoch obnoviť kontakty s Putinom. „Som presvedčený, že je v našom záujme ako Európanov a Ukrajincov nájsť správny rámec na opätovné zapojenie sa do tejto diskusie,“ povedal.
Zvíťazil zdravý rozum
S výsledkami summitu je spokojná aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Som rada, že zvíťazil zdravý rozum, že sa nám podarilo zabezpečiť potrebné zdroje a že sme to urobili na základe riešenia, ktoré má pevný právny a finančný základ,“ vyhlásila. Politico pripomína, že Taliansko v uplynulých týždňoch vyjadrilo výhrady voči použitiu zmrazených ruských aktív na financovanie Ukrajiny, pričom naliehalo na právnu zrozumiteľnosť a varovalo pred možnými hospodárskymi rizikami.
Napriek tomu, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová presadzovala riešenie na báze reparačnej pôžičky, aj ona výsledky Európskej rady privítala. „Podarilo sa nám to. Zabezpečili sme dohodu, ktorá môže uspokojiť finančné potreby Ukrajiny na nasledujúce dva roky,“ povedala.