Týmto nahraďte cukor a budete žiť zdravší život

Výber správneho sladidla môže byť pomocou pri znižovaní energetického príjmu, regulácii hladiny cukru v krvi a podpore výživových cieľov. Medzi odporúčané alternatívy patria med, stevia, monk fruit, xylitol, allulóza či jakonový sirup. Avšak kľúčom zostáva umiernenosť, sledovanie reakcií tela a dôraz na celkovú kvalitu stravy.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Tu niečo nesedí! Škandál na stretnutí Putina s Orbánom: Pozrite sa, čo vyviedla maďarská tlmočníčka
Záchranná akcia na východe: Z bytu sa ozývali zúfalé prosby o pomoc! NEBEZPEČNÝ manéver policajtov