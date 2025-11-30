Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

Týmto nahraďte cukor a budete žiť zdravší život

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Výber správneho sladidla môže byť pomocou pri znižovaní energetického príjmu, regulácii hladiny cukru v krvi a podpore výživových cieľov. Medzi odporúčané alternatívy patria med, stevia, monk fruit, xylitol, allulóza či jakonový sirup. Avšak kľúčom zostáva umiernenosť, sledovanie reakcií tela a dôraz na celkovú kvalitu stravy.

Prečítajte si celý článok >>

MUDr. Chvalný: Odstránenie celého prsníka? Minulosť Prečítajte si tiež

MUDr. Chvalný: Odstránenie celého prsníka? Minulosť

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Riaditeľka Západoslovenského múzea Lucia Duchoňová hovorí o Advente v múzeu
Riaditeľka Západoslovenského múzea Lucia Duchoňová hovorí o Advente v múzeu
Správy
Vianočné trhy v Prešove sú od utorka otvorené
Vianočné trhy v Prešove sú od utorka otvorené
Správy
Otvorenie vianočných trhov na Mariánskom námestí v Žiline
Otvorenie vianočných trhov na Mariánskom námestí v Žiline
Správy

Domáce správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie roka na Slovensku: Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Záchranná akcia na východe:
Záchranná akcia na východe: Z bytu sa ozývali zúfalé prosby o pomoc! NEBEZPEČNÝ manéver policajtov
Domáce
Hasiči upozorňujú: Každý rok
Hasiči upozorňujú: Každý rok dochádza k požiarom z horiacich sviečok
Domáce
Ferenčák ostro kritizuje Šutaja Eštoka: Ako predseda Hlasu-SD úplne zlyhal
Ferenčák ostro kritizuje Šutaja Eštoka: Ako predseda Hlasu-SD úplne zlyhal
Bratislava

Zahraničné

Vilnius opäť zastavil lety!
Vilnius opäť zastavil lety! Vo vzdušnom priestore sa objavili podozrivé balóny
Zahraničné
Tu niečo nesedí! Škandál
Tu niečo nesedí! Škandál na stretnutí Putina s Orbánom: Pozrite sa, čo vyviedla maďarská tlmočníčka
Zahraničné
Tragická bilancia na Srí
Tragická bilancia na Srí Lanke: Počet obetí povodní stúpol na 334
Zahraničné
Záujem Čechov o zimné
Záujem Čechov o zimné dovolenky sa za dekádu zdvojnásobil, láka najmä exotika
Zahraničné

Prominenti

Radostná novinka! Samo Tomeček
Radostná novinka! Samo Tomeček sa stal OTCOM: Pôrod bol náročnejší, ako čakali
Domáci prominenti
FOTO Krst knihy Lojzo.
Dubasová krstila knihu: Páni, tá vôbec nestarne!
Domáci prominenti
Najťažšie dni Lucie Bílej:
Najťažšie dni Lucie Bílej: Vážna operácia mozgu jej priateľa!
Domáci prominenti
AKTUÁLNE ZÁBERY VNÚTRI! Céline Dion
Ťažko chorá Céline Dion sa prihovorila fanúšikom: Takto teraz vyzerá!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Týmto nahraďte cukor a
Týmto nahraďte cukor a budete žiť zdravší život
vysetrenie.sk
Žene po botoxe ochablo
Nepodarený BOTOX zmenil žene život: Stačila jedna injekcia a… nevie OTVORIŤ OKO! VIDEO odhaľuje desivú chybu lekára
Zaujímavosti
Noční používatelia sociálnych sietí
Nebezpečné surfovanie na sociálnych sieťach: Ak to robíte počas TEJTO časti dňa, koledujete si o PROBLÉM! Ničí to psychiku
Zaujímavosti
Modrá dedina: Neobvyklý marketingový
Modrá dedina: Neobvyklý marketingový ťah stvoril novú turistickú atrakciu
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie roka na Slovensku: Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Hotel neďaleko slovenských hraníc vás úplne očarí
feminity.sk
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk

Ekonomika

Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)

Varenie a recepty

Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Výber receptov

Šport

Infarktový záver na Slovane: Belasí po senzácii s Vallecanom spečatili ligový obrat v 96. minúte
Infarktový záver na Slovane: Belasí po senzácii s Vallecanom spečatili ligový obrat v 96. minúte
Niké liga
Za 25 rokov to dokázali len piati hráči: Šimon Nemec v NHL píše históriu
Za 25 rokov to dokázali len piati hráči: Šimon Nemec v NHL píše históriu
NHL
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Hokejbal
Formula 1 prináša šialený príbeh: Max Verstappen môže vytrhnúť McLarenu z rúk titul
Formula 1 prináša šialený príbeh: Max Verstappen môže vytrhnúť McLarenu z rúk titul
Formula 1

Auto-moto

PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Prostredie práce
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Pracovné prostredie
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Šokujúca pravda o vianočných brigádach. Toto by mal vedieť každý, kto chce pred sviatkami rýchlo zarobiť
Rady, tipy a triky

Technológie

POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
Bezpečnosť
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
História
Planéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómovia
Planéta Theia, ktorá sa zrazila so Zemou a pomohla vytvoriť Mesiac, bola našim vesmírnym susedom, konštatujú astronómovia
Veda a výskum
Robot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovala
Robot od LG má silu rozdrviť ľudskú lebku. Inžinier tvrdí, že firma to roky ignorovala
Bezpečnosť

Bývanie

Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania

Pre kutilov

Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pred Vianocami mi začali chodiť anonymné listy: Tie slová v nich som potrebovala počuť
Láska a sex
Pred Vianocami mi začali chodiť anonymné listy: Tie slová v nich som potrebovala počuť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tu niečo nesedí! Škandál
Zahraničné
Tu niečo nesedí! Škandál na stretnutí Putina s Orbánom: Pozrite sa, čo vyviedla maďarská tlmočníčka
Záchranná akcia na východe:
Domáce
Záchranná akcia na východe: Z bytu sa ozývali zúfalé prosby o pomoc! NEBEZPEČNÝ manéver policajtov
Špeciálny vyslanec Steve Witkoff
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská a americká delegácia začali rokovania o mierovom pláne
TOTO neveští nič dobré!
Domáce
TOTO neveští nič dobré! Polárny vír mení svoje správanie, odborníci sú na nohách: Krutá zima v USA aj Európe

Ďalšie zo Zoznamu