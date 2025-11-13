Nádherný príbeh priateľstva až za hrob: V Krakove má sochu verný psík

Krakov sa nám spája s Wawelom, vianočnými trhmi a s neďalekou soľnou baňou Wieliczka, no okrem nich ukrýva aj jednu z najdojímavejších spomienok na vernosť. Pamätník venovaný psovi menom Džok pripomína nádherný príbeh oddanosti, ktorý sa zapísal do sŕdc mnohých ľudí. Rovnako ako o čosi slávnejší japonský chlpáč Hatchiko.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
VIDEO z incidentu pred popradskou školou: Okrem študenta a riaditeľky bola na mieste aj ďalšia osoba! Má ísť o poslankyňu PS
Obrovský medveď sa blížil k Slovákovi, ten mu povedal TÚTO jednu vetu: Neuveríte, čo nasledovalo!
Nové detaily v prípade tínedžerky Jasmíny (14): O údajnom únose a zneužívaní prehovoril jej otec