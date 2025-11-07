7 varovných príznakov rakoviny mozgu, ktoré môžete ľahko prehliadnuť

Každý má občas bolesti hlavy. Každému sa občas stratí telefón alebo zabudne meno. Väčšinou ide o stres, únavu alebo zaneprázdnenosť. Tieto príznaky však môžu – v zriedkavých prípadoch – upozorňovať na niečo oveľa vážnejšie: nádor na mozgu.
