Lebkám dávajú slnečné okuliare a cigarety: Dávny rituál spája živých s mŕtvymi

V bolívijskom meste La Paz sa každoročne 8. novembra odohráva jedna z najnezvyčajnejších, no zároveň najdojímavejších osláv života a smrti – Fiesta de las Ñatitas, Sviatok lebiek. Na prvý pohľad by sa mohol zdať morbídny, no v skutočnosti ide o vyjadrenie krásnej viery, že aj po smrti zostávajú naši blízki súčasťou každodenného života. Tradícia hovorí, že v lebke zostáva jedna z duší, a tak ju treba uctiť a spoľahnúť sa na jej ochranu.
