Tajomný komplex pri Balte: Nacisti plánovali dovolenkový raj pre milión Nemcov ročne

Ilustračný obrázok
Nacisti chcú mať všetko pod kontrolou. Na Nemcov dohliadajú aj v ich voľnom čase a snažia sa im plánovať dovolenku. Na tieto účely sa rozhodnú na ostrove Rujana vybudovať obrovský rekreačný areál, v ktorom sa bude môcť naraz ubytovať až 20 000 ľudí!

Podpis memoranda na MV SR
Správy
Tlačová konferencia ministra vnútra Šutaja Eštoka a prezidentky Policajného zboru Jany Maškarovej
Správy
Ady Hajdu bol SUSED Ondreja Nepelu: V TOMTO bol športovec iný ako všetci ostatní!
Prominenti

FOTO Páchateľ okradol seniorku na
Domáce
FOTO Horel autoservis v bratislavskej
Domáce
Kamil Šaško
V preplácaní lieku na cystickú fibrózu Šaško nevidí problém
Domáce
Levice získali vyše milióna eur na modernizáciu zberu odpadu – chystajú veľké zmeny v meste
Levice

Tureckí záchranári čakajú už
Zahraničné
MIMORIADNE Tragédia v Česku:
Zahraničné
Libanonský prezident po incidente
Zahraničné
Poľsko plánuje otvoriť dva
Zahraničné

Dove Cameron, Damiano David
Zahraniční prominenti
Ďalší škandál Vlastu Hájka!
Domáci prominenti
Rosie O'Donnell
Zahraniční prominenti
FOTO Bratislavské módne dni -
Domáci prominenti

Tajomný komplex pri Balte:
dromedar.sk
Muflóny si urobili z
Zaujímavosti
FOTO Rodičia potetovali ročné dieťa,
Zaujímavosti
FOTO Leonardo da Vinci
Zaujímavosti

Toto jednoducho treba zažiť:
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Domáce
Zdroj: Familypark
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
Domáce

Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
Šporar hrdinom Slovana: Každý tretí deň potrebujeme dokazovať, že sme najlepší na Slovensku
Slovnaft Cup
Na tenkom ľade: Nepotrestaný prostredník Slovana, Spišská chytá Zajaca za chvost a snajper Krivošík
Tipsport liga
VIDEO Weiss po infarktovom závere a zázračnom obrate Slovana na plné ústa: Nie som hlúpy ani slepý
Niké liga
VIDEO Košická minúta hrôzy: Ščasnému vyšiel ťah, Straka kritizoval amatérske chyby
Niké liga

Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky

SZČO, pozor: Toto sú všetky zmeny, ktoré vás od januára 2026 čakajú v sociálnom poistení!
Aktuality
Spoluzakladateľ Facebooku a Asany šokuje: Toto je dôvod, prečo po 13 rokoch skončil ako CEO!
Motivácia a inšpirácia
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
Motivácia a inšpirácia
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Čo upiecť na Dušičky? Tradičné koláče, ktoré chutia domovom
Výber receptov
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Dezerty

OpenAI má prvý veľký škandál. Nový AI prehliadač Atlas sa nechal primitívne oklamať falošnými webmi a šíril vymyslené fakty
Bezpečnosť
Tieto aplikácie ti uľahčia prístup k dôležitým správam z internetu. Jedna z nich ti dovolí ovplyvniť, čo ti ukazuje algoritmus
Aplikácie a hry
„Tichý Concorde“, lietadlo X-59, sa vznesie do vzduchu. Už čoskoro otvorí éru nadzvukových komerčných letov
Technológie
Netflix skrýva hororové poklady. Toto nie sú bežné „filmy“, ale nočné mory, ktoré ťa budú prenasledovať
Filmy a seriály

Považujeme ich za burinu, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré sa oplatí zbierať na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok

Selena Gomez o tom, prečo sa rozhodla držať detaily svojej svadby s Bennym Blancom v tajnosti: Čo ešte prezradila?
Zahraničné celebrity
MIMORIADNE Tragédia v Česku:
Zahraničné
V prípade mŕtvej ženy
Domáce
Cestujúci sú v šoku:
Zahraničné
Filip Kuffa informoval o
Domáce
