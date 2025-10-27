Renesančný génius: Staval Leonardo nové hlavné mesto Francúzska?

„Neverím, že sa kedy narodil muž, ktorý by vedel toľko čo Leonardo,“ skladá francúzsky kráľ František I. poklonu na adresu svojho hosťa. Je ním Leonardo da Vinci. Pobyt starnúceho génia v krajine galského kohúta je spätý s radom legiend a záhad. Jedna sa týka aj majstrovho pracovného zamerania. Mal sa tu chopiť kráľovho ambiciózneho architektonického projektu?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Napätie okolo emisných povoleniek: Slovensko čelí problémom s EÚ, ozývajú sa aj iné krajiny! Brusel avizuje zmeny
Sneženie prekvapilo vodičov, cestu museli uzavrieť! POZOR Na Slovensko smeruje ďalší SNEH, aj do nižších polôh