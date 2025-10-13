Desivé slová z Číny: Už sa otvorene vyhráža útokom! Veľavravné varovanie TEJTO veľmoci

PEKING - Čína ukázala zbrane, ktoré podľa Pekingu dokážu zasiahnuť cieľ kdekoľvek na svete do 20 minút. Viceprezident Centra pre Čínu a globalizáciu Victor Gao varoval, že Čína „nevystrelí prvá, no druhý úder už nedovolí“.
Čína vyslala svetu ďalší mrazivý odkaz. Po nedávnej vojenskej prehliadke v Pekingu, kde ukázala zbrane schopné zasiahnuť cieľ kdekoľvek na svete do 20 minút, sa jeden z popredných predstaviteľov čínskej diplomacie otvorene vyhrážal odvetou. Viceprezident Centra pre Čínu a globalizáciu Victor Gao vyhlásil, že Peking „nikdy nezačne útok, no nikdy tiež nedovolí druhý úder“.
„Útok na Čínu by mal zničujúce následky“
Gao zverejnil sériu ostrých vyjadrení na sociálnych sieťach, ktoré vzápätí obleteli svetové médiá. Ako pripomína portál Express.uk, jeho slová zazneli aj vo videu, ktoré zverejnil web Observer Diplomat. Gao v ňom varoval, že akýkoľvek útok Spojených štátov – či už konvenčný alebo jadrový – by vyvolal okamžitú a drvivú odpoveď.
„Ak sa niekto rozhodne udrieť na Čínu, musí počítať s dôsledkami, ktoré budú absolútne katastrofálne,“ odkázal.
Zbrane, ktoré obletia svet za 20 minút
Gaoove slová prišli len niekoľko týždňov po veľkolepej vojenskej prehliadke pri príležitosti Dňa víťazstva, kde Peking predstavil svoje najnovšie balistické rakety, drony a robotické systémy. Podľa čínskych médií ide o arzenál schopný zasiahnuť akýkoľvek cieľ na svete do dvadsiatich minút.
Loajalista strany a tvár propagandy
Ako pripomína BBC, Victor Gao je dlhoročným lojálnym členom Komunistickej strany Číny. Ešte pred prehliadkou 3. septembra vyhlásil, že Čína ukáže „najlepšie zbrane všetkých čias“, ktoré majú „posilniť mier“. Dodal však aj výstrahu: „Žiadna krajina by sa nikdy nemala odvážiť vnucovať Číne vojnu.“