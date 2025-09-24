Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Chystáte sa na výlet? Pozor, toto sú najdrahšie európske mestá na dovolenku v roku 2025

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

SLOVENSKO - Každoročný prieskum City Costs Barometer od britskej spoločnosti Post Office Travel Money priniesol rebríček najdrahších miest na dovolenku v aktuálnom období. Analyzovali v ňom ceny dvanástich bežných turistických položiek ako ubytovanie, strava, doprava či atrakcie v 38 mestách na starom kontinente.

Brífing strany SaS: Výzva pre ministerku kultúry SR Martinu Šimkovičovú
Správy
Tk Hnutia Slovensko na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Prominenti

Domáce správy

FOTO Július Jakab
Hnutie Slovensko navrhlo daň z vojny, paušálnych náhrad či ziskov poisťovní
Domáce
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo:
Domáce
Polícia obvinila 55-ročného vodiča:
Domáce
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Regióny

Zahraničné

FOTO V thajskom meste Bangkok
Zahraničné
Útok v škole: Iba
Zahraničné
Péter Szijjártó
Zahraničné
Maia Sanduová
Zahraničné

Prominenti

Boris Kollár ukázal syna,
Domáci prominenti
Fran Drescher
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Ornella Koktová
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Maya Jama
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chystáte sa na výlet?
dromedar.sk
Medvede prekvapili farmárov priamo
Zaujímavosti
FOTO Mladá žena stratila sluch
Zaujímavosti
FOTO Žena si myslela, že
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Šport

Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL
V Liverpoole sa diali šialené veci: Po víťaznom góle ho vylúčili, postup s odretými ušami!
Anglický ligový pohár
Obrovské sklamanie Slovákov, chýbal nám jediný gól: Sme smutní, zaslúžili sme si postúpiť
Futsal

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Samsung
Hackeri zlomili Jaguar Land Rover. Výroba v Nitre stále stojí a straty rastú každým dňom
Bezpečnosť
Americké letectvo spustilo výrobu next-gen stealth stíhačky F-47, ktorá má zabezpečiť vzdušnú dominanciu USA na desaťročia dopredu
Armádne technológie
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Kim Kardashian ako ju nepoznáte: Takto z reality hviezdičky vyrástla podnikateľka, ktorú berú vážne aj na Wall Street
Zahraničné celebrity
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo:
Domáce
V thajskom meste Bangkok
Zahraničné
Majerského stret s realitou
Domáce
Rekordný Eurojackpot má nového
Zahraničné
