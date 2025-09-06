Medzi morom a horami: Litochoro pripomína alpskú dedinku, leží však kúsok od pláží

GRÉCKO - Litochoro je malé malebné mestečko na severe Grécka s atmosférou, ktorá pripomína skôr alpskú horskú dedinku, ako miesto v krajine letných dovoleniek. Rozprestiera sa na úpätí legendárnej hory Olymp a je vzdialené len pár kilometrov od brehov Egejského mora. Táto jedinečná poloha mu dáva počas celého roka výnimočné čaro. V lete láka blízkosť pláží, zatiaľ čo panoráma zasnežených štítov Olympu dodáva v zime Litochoru pravý horský charakter.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Kybernetický útok ochromil aj výrobu v Nitre: Známa automobilka zastavila linky! Tisíce zamestnancov čakajú
Politici po horúcom lete: Niektorí dovolenkovali, iní rozdýchávali ťažkú chorobu a expremiér à la Iron Man!