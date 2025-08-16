Šokujúce schladenie: Vianoce prišli do Nemecka o 4 mesiace skôr - neuveríte, čo sa objavilo v regáloch!

BERLÍN – Supermarket Norma v Nemecku spôsobil hotové šialenstvo. Uprostred leta začal predávať čokoládové vianočné sladkosti.
O predčasnom príchode Vianoc informoval nemecký denník Bild. Ten uviedol, že v regáloch supermarketu Norma sa objavili perníky, čokoládové figúrky, ale aj pralinky. Komentujúci na internete, ale aj zákazníci obchodu zostali v nemom úžase.
„V pondelok, 134 dní pred Štedrým dňom začal supermarket Norma v nemeckom Premnitze predávať vianočné cukrovinky,“ uviedol web RTL. K tomuto kroku sa vyjadril aj riaditeľ Nemeckého zväzu obchodu v Berlíne Nils Busch-Petersen, ktorý upresnil, že ide o záujem zákazníkov a mnoho ľudí už dnes nakupuje vianočný tovar.
„Nie som žiadny milovník sladkostí, ale dokážem si predstaviť ľadovo vychladené Dominosteine ako osvieženie leta,“ dodal riaditeľ a poukázal tak na obľúbenú vianočnú pochúťku mnohých Nemcov „Dominosteine“. Odborníci upresnili, že v Belgicku je to bežná prax a čokoládové vianočné figúrky sa objavujú na pultoch celoročne.