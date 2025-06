Bývalý zakladateľ startupu márne hľadá prácu: „Nikto sa mi neozýva späť“

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bývalý zakladateľ startupu si hľadá prácu a zápasí pri tom s viacerými problémami. Na Reddite uvádza, že spolu s priateľmi založil startup zameraný na zdravé jedlo a nápoje. Spoločne pokrývali všetky oblasti podnikania, od marketingu, zákazníckeho servisu a financií, až po súlad s legislatívou či tvorbu obsahu. Firma fungovala bez vonkajších investorov a všetko sa učili za pochodu, píše portál NDTV. „Držali sme to, ako dlho sa dalo. Ale bez financovania to napokon prestalo byť udržateľné. Dosiahli sme bod, keď sme si museli priznať, že to nepôjde ďalej bez kapitálu, na ktorý sme ešte neboli pripravení,“ uviedol autor príspevku. Po odchode spoluzakladateľov musel projekt ukončiť a začať si hľadať zamestnanie. Práve tento prechod označil za jednu z najťažších fáz svojej kariéry. Napriek pozitívnej spätnej väzbe od firiem sa mu totiž nikto reálne neozval späť. „Zrazu som zistil, aké náročné je prejsť z pozície podnikateľa do sveta zamestnancov.“

Jeho skúsenosť poukazuje na realitu, ktorú zažíva mnoho bývalých podnikateľov. Skúsenosti zo startupov síce môžu byť cenné, no nie vždy zapadajú do očakávaní tradičných pracovných štruktúr. Napriek viacerým pohovorom a pozitívnej spätnej väzbe mu bolo povedané, že jeho minulosť je „príliš podnikateľská na štruktúrované pozície, no zároveň nie dosť špecializovaná na tie výsostne odborné.“ Povedali mu, že nevedia ako využiť jeho skúsenosti a mnohí doplnili, že je prekvalifikovaný. „Nepýtam si nič výnimočné. Len šancu,“ napísal muž na Reddite a doplnil: „Toto nie je výlev frustrácie ani výzva na ľútosť. Je to len tá časť príbehu, o ktorej sa nehovorí. Niekedy sa kariéra zakladateľa skončí potichu.“

Príspevok zarezonoval s viacerými používateľmi sociálnych sietí, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou. „Bol som v rovnakej situácii pred pár rokmi, keď som zavrel a predal svoju firmu. Neviem, či máš aj iné pracovné skúsenosti, ale odporúčal by som osloviť priamo zakladateľov firiem, v ktorých by si chcel pracovať,“ navrhol mu jeden používateľ. „Zatvoril som biznis a zároveň som sa uchádzal o prácu. Nič nevyšlo. Je ťažké presvedčiť ľudí, že vieš opäť pracovať ako súčasť tímu,“ vyjadril sa ďalší. „Presne rovnaká situácia. Musel som zavrieť firmu, pretože som prakticky vyčerpal všetky svoje osobné úspory. Pokúšam sa získať financie na nový projekt a zároveň sa hlásim na pracovné miesta. Zatiaľ nič nevychádza. Držím si palce,“ komentoval tretí. „Som presne tam, kde si ty teraz. Už dva roky bez úspechu. Prežívam vďaka freelance práci od známych z minulosti. Budovali sme niečo vo fintech oblasti. Premýšľam, že začnem znova, ale tentoraz dôkladnejšie,“ vyjadril sa iný.