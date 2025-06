Ako predávať oblečenie na Vinted ako profík: Tieto triky z vás spravia úspešného predajcu

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Ak máte doma knihy, oblečenie alebo hračky, ktoré už nepotrebujete, možno práve sedíte na poklade. Chloe Chandlerová zarobila viac než 6 000 libier (7047,30 eur) predajom na Vintede a tvrdí, že to zvládne každý, kto bude dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel, uviedol portál Mirror.

Platforma Vinted sa stáva čoraz populárnejším miestom, kde sa dá zarobiť predajom použitého oblečenia či vecí z domácnosti. Chloe zverejnila svoj zoznam ôsmich pravidiel, vďaka ktorým sa jej podarilo premeniť nevyužité kúsky na peniaze. Tu sú niektoré z nich:

1. Sledujte štítky

Predtým, než niečo pridáte na Vinted, si pozorne pozrite štítok. Obsahuje informácie o materiáli a značke, ktoré môžu ovplyvniť cenu. Ak je odev z hodvábu alebo kašmíru, môžete si zaň pýtať viac a zároveň zvýšite šancu na rýchly predaj.

2. Načasujte správne

Kľúčom k úspechu je načasovanie. Najlepší čas na pridávanie inzerátov je medzi 19:00 a 22:00 od pondelka do piatka, keď sú ľudia doma a relaxujú s telefónom v ruke. Chloe neodporúča nahrávať nové položky cez deň počas pracovného týždňa, pretože algoritmus ich vraj nebude posúvať k novým ľuďom. Dobré výsledky má tiež v nedeľu v čase okolo 11:00 či víkend po výplatách.

(Zdroj: Getty Images)

3. Kvalitné fotografie sú základ

„Prvá fotka rozhoduje,“ tvrdí Chloe. Odporúča jasné a ostré zábery na neutrálnom pozadí. Ideálne je položky rozložiť na posteľ namiesto ich vešania. Podľa jej skúsenosti to zvyšuje predajnosť, hoci presný dôvod nevie.

4. Pridajte aspoň päť fotiek

Na Vinted môžete pridať až 20 fotografií, a preto ich treba využiť naplno. Okrem prednej a zadnej strany oblečenia ukážte aj štítky, detaily a zaujímavé prvky, čím viac, tým lepšie.

Chloe tieto zásady dodržiava dôsledne a tvrdí, že aj vďaka nim dosiahla päťciferný zárobok. A dobrá správa? Rovnaké tipy môžete začať uplatňovať aj vy – a možno už čoskoro zarobíte na niečom, čo vám len zaberá miesto v skrini.

5. Presné a úprimné popisy

Úspešná predajkyňa upozorňuje aj na dôležitosť popisu. Ten by mal byť čo najpresnejší, bez zatajovania nedostatkov. „Ak je niečo poškodené alebo zošúchané, napíšte to. Kupujúci to ocenia a vy sa vyhnete zbytočným reklamáciám,“ hovorí Chloe. Zároveň odporúča v texte uviesť aj spôsob nosenia, značku a dôvod predaja. Čím viac informácií, tým lepšie.

6. Buďte aktívni a odpovedajte rýchlo

Rýchla reakcia na správy zvyšuje šancu, že predaj dotiahnete do úspešného konca. Chloe odporúča denne kontrolovať aplikáciu, reagovať na otázky a nebáť sa prijať aj mierne nižšiu ponuku. „Ak niekto ponúkne o euro menej, väčšinou to stojí za to. Nie je to strata, je to predaj navyše,“ vysvetľuje.

(Zdroj: gettyimages.com)

7. Baľte s rozumom a štýlom

Aj balenie môže zavážiť. Chloe si dáva záležať na tom, aby balíčky boli čisté, estetické a dobre zabalené. Niekedy pridá aj malú ručne písanú kartičku ako poďakovanie. „Je to milé gesto, ktoré kupujúci ocenia a môžu vás odporučiť ďalej,“ tvrdí.

8. Hodnotenia sú vaša vizitka

Čím lepšie hodnotenia, tým väčšia dôvera. Chloe preto apeluje na to, aby ste boli slušní, spoľahliví a komunikatívni. Po úspešnom predaji tiež môžete kupujúceho slušne požiadať o spätnú väzbu. „Dobré recenzie sú ako body navyše. Ľudia vám budú viac dôverovať a nakupovať radšej u vás než u neznámeho predajcu bez histórie.“