Bežná infekcia močových ciest môže viesť k tragédii: Dôkazom je prípad Kim Smithovej FOTO VIDEO

MILTON KEYNES - Infekcie močových ciest sú bežným zdravotným problémom, ktorý väčšina ľudí prekoná bez väčších komplikácií. Avšak nie vždy je tento stav neškodný. Smutným dôkazom je prípad Kim Smithovej, ktorá sa z tohto rutinného ochorenia dostala do život ohrozujúcej situácie a nakoniec prišla o všetky končatiny.

Matka dvoch detí z Milton Keynes, Kim Smithová (63), bola na dovolenke so svojou rodinou v Španielsku, keď sa jej obyčajná infekcia močových ciest (IMC) vymkla spod kontroly. Vtedy mala 56 rokov a keďže ju trápili príznaky tohto ochorenia, navštívila 28. novembra 2018 lekára, ktorý jej predpísal antibiotiká. Lenže v lekárni nemali jej predpis, takže sa vrátila do hotela, kde sa jej stav rýchlo zhoršil, uviedol portál The Sun. „Zobudila som sa o štvrtej ráno a myslela som si, že zomriem,“ opisuje na TikToku desivý okamih, keď ju vyľakal pohľad na ruky a nohy, ktoré jej začali černieť. „Mala som silnú dýchavičnosť, nezrozumiteľne som komunikovala a bola som zmätená. Bolo mi naozaj veľmi chladno. Mala som horúčku a triasla som sa.“

Kim previezli do nemocnice v skorých ranných hodinách, kde jej lekári diagnostikovali ťažkú sepsu a uviedli ju do kómy. Celé týždne zostala v nemocnici v Španielsku, pričom rodina mala čoraz väčšie obavy. Nakoniec jej dcéra zariadila letecký prevoz do Veľkej Británie, kde ju neskôr prebrali z kómy. Keď sa prebudila, videla, že jej končatiny stmavli a odumreli a lekári jej oznámili, že ich bude potrebné amputovať. Po zotavení strávila 12 týždňov na fyzickej rehabilitácii, kde získala späť silu a naučila sa žiť bez svojich končatín.

V súčasnosti zvyšuje povedomie o málo známom riziku spojenom s bežnými infekciami močových ciest. „Chcem vám povedať, že ak potrebujete ísť na záchod, choďte,“ povedala. „Nezadržiavajte moč, lebo vám to môže spôsobiť infekciu, ktorá by sa mohla vyvinúť do sepsy,“ doplnila. „Príznaky boli silná dýchavičnosť, nezrozumiteľná reč a zmätok. V ten deň som veľmi nemočila, mala som horúčku, ale bola mi naozaj zima,“ povedala. „Ak cítite niečo podobné a viete, že niečo nie je v poriadku, prosím, prosím, prosím bojujte za seba. Požiadajte lekárov, aby vás vyšetrili na sepsu. Ak treba, požiadajte aj o názor iných. Neodchádzajte, ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku.“

Ako sú prepojené infekcie močových ciest a sepsa