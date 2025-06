Štvrtina mužov si myslí, že návaly tepla u žien v menopauze vyrieši otvorenie okna

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Štúdia realizovaná na vzorke 2 000 dospelých ľudí vo vzťahu odhalila, že u mužov panuje značná nevedomosť o menopauze a jej príznakoch, uviedol portál Daily Star. Takmer tretina respondentov z radov mužov priznala, že o menopauze nikdy so svojou partnerkou nehovorila. Možno aj preto štyria z desiatich mužov nedokážu identifikovať návaly tepla ako jeden z kľúčových prejavov tejto životnej fázy. Viac než polovica mužov navyše nikdy nepočula o pojme perimenopauza, ktorý označuje obdobie pred nástupom samotnej menopauzy, počas ktorého už dochádza k hormonálnym zmenám. Nejasnosti sa pritom netýkajú len mužov. Až 36 % všetkých respondentov uviedlo, že si menopauzu a s ňou spojené zmeny nedokážu presne predstaviť. Dokonca aj medzi ženami sa pätina priznala, že si nie je istá, ako menopauza ovplyvňuje ich zdravie a psychiku. Mnohé ženy si taktiež nespájajú príznaky ako zmeny nálad, priberanie či zvýšená úzkosť s menopauzou. Až 80 % opýtaných mužov aj žien nevedelo, že medzi bežné prejavy patrí aj suchosť očí.

Na túto medzeru v informovanosti zareagovala spoločnosť Vision Express, ktorá zaviedla školenia o menopauze pre svojich zamestnancov v predajniach, a to so zameraním na vplyv menopauzy na zdravie očí. Klinický riaditeľ spoločnosti Dan McGhee k tomu povedal: „Ženy sú príliš často ponechané samy na seba bez potrebnej podpory a informácií. Chceme to zmeniť.“ Hoci len 11 % mužov uviedlo, že im je nepríjemné hovoriť o menopauze, reálne rozhovory o tejto téme vedie len 23 % žien a 20 % mužov. Pozitívom je, že až 66 % mužov si uvedomuje potrebu zlepšiť svoje vedomosti o menopauze a 89 % všetkých opýtaných verí, že lepšie informovaní by sme mali byť úplne všetci. McGhee dodáva: „Výsledky jasne ukazujú, že partneri zohrávajú dôležitú úlohu pri rozpoznávaní prvých príznakov perimenopauzy a v poskytovaní podpory. Otvorená komunikácia a informovanosť sú kľúčové. Ak ľudia včas spozorujú zmeny, vrátane tých, ktoré ovplyvňujú zrak, ako sú suché oči, je možné poskytnúť pomoc a preventívnu starostlivosť.“