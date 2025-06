POZOR: Tieto sexuálne polohy predstavujú pre muža RIZIKO!

Sú dve polohy, ktoré môžu pre mužský penis znamenať zvýšené riziko zranenia. Neznamená to, že by ste sa im mali úplne vyhýbať, ale mali by ste byť opatrnejší. Pre kvalitný milostný život je dôležité, aby sa vo dvojici myslelo na to, že to nemusí bolieť iba ženu, ale môže aj muža.