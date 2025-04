Zamestnanci kina sú zdesení: TOTO sa deje na premietaní Minecraft filmu! Hotová nočná mora, chcú podať výpoveď

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dospelí návštevníci kina, ktorí si prišli počas uplynulého víkendu pozrieť so svojimi deťmi film Minecraft, neskrývali rozčarovanie a zmätok. Na videách zverejnených na TikToku bolo vidieť, ako ľudia po sebe hádžu vedrá plné popcornu, zatiaľ čo iní vykrikovali hlášky z filmu, ktoré sú populárne vo virálnych príspevkoch na sociálnych sieťach. Jeden z otcov sa na sociálnej sieti X podelil o svoj zážitok z premietania a povedal, že to bolo podobné kultovému filmu zo 70. rokov. „Včera večer som videl Minecraft v kine so svojimi deťmi a stále spracovávam to, čo som prežil," uviedol v príspevku. „Zo začiatku som netušil, čo sa deje, čo bolo na smiech mojim synom. Potom som sa začal orientovať a teraz viem, že nemám ani poňatia o tom, čo predstavuje kasový trhák. Stredoškoláci aj adolescenti pokrikovali náhodné hlášky Jacka Blacka vďaka krátkym filmom na YouTube a TikToku. Nikdy predtým som nič také nevidel,“ dodal.

Ďalší s týmto porovnaním súhlasili a jeden z nich dodal: „Môj 17-ročný syn mi tiež rozprával o reakciách divákov a povedal, že to bola najväčšia zábava, akú kedy v kine zažil. Spomenul som si, že to znie ako Rocky Horror pre nás v 80. rokoch.“ Hoci si film získal neuveriteľnú obľubu u divákov, zamestnanci kina nadšení nie sú. Jeden z nich označil premiérový víkend za skutočnú nočnú moru, zatiaľ čo druhý tvrdí, že virálne videá na sociálnych sieťach im sťažujú prácu. Tretí uviedol: „Som zamestnanec kina a hádzaním vody, popcornu a všetkého ostatného na ľudí (čo mnohí robili) nám komplikujete prácu.“ Iný sa rozčuľoval: „Prosím, prosím, prosím, nebuďte nechutní. Pracoval som počas obidvoch premiérových dní a bola to hotová nočná mora. Nie je nič zlé na povzbudzovaní počas veľkých momentov, ale nenadávajte.“

Príspevok na TikToku, ktorý dokumentuje, ako dav rozhadzuje popcorn, viedol dokonca k privolaniu polície. Ďalší zamestnanec napísal: „Pracovať počas filmu Minecraft bolo peklo kvôli ľuďom, ktorí prišli. Milujem Minecraft a určite si ten film pozriem. Ale väčšina publika bola naozaj nezrelá mládež/teenageri. A je to príšerne trápne, ako sa správajú.“ Jeden zo zamestnancov kina doplnil, že nikdy nechcel dať výpoveď viac ako tento víkend.