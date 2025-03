Škandál na módnej prehliadke: Ľudí pri pohľade na symbol na bunde zamrazilo! Keď uvidíte to FOTO...

(Zdroj: Instagram/re_defind_)

NEBRASKA - Módna návrhárka Kelli Molczyková čelí ostrým reakciám po tom, čo sa na prestížnej prehliadke Omaha Fashion Week objavila bunda so vzorom pripomínajúcim hákový kríž. Organizátori sa od dizajnérky dištancovali a vylúčili ju z ďalších podujatí. Sama tvrdí, že ide o nešťastné nedorozumenie.

Módna udalosť v Nebraske sa stala stredobodom kontroverzie po tom, čo sa na móle objavila bunda, ktorej vzor pripomínal svastiku. Dizajnérka Kelli Molczyková sa okamžite ocitla pod paľbou kritiky, no bráni sa tvrdením, že išlo o neúmyselný omyl. „Použila som látku zo starožitnej prikrývky so vzorom vrtulí, ktorú som kúpila pred dvoma rokmi. Nikdy mi nenapadlo, že by mohla evokovať hákový kríž,“ napísala vo svojom vyhlásení na Instagrame. Organizátori Omaha Fashion Week priznali, že pred prehliadkou podrobne kontrolujú všetky modely, ale v prípade Molczykovej, ktorá bola hlavnou dizajnérkou, sa spoliehali na jej skúsenosti.

„Keď ste headliner, predpokladáme, že viete, čo robíte. Verili sme jej,“ uviedla Brook Hudsonová, majiteľka prehliadky, pre KMTV. Napriek tomu produkčný tím okamžite zareagoval, keď model predvádzajúci bundu vyšiel na mólo. „Keď sa otočila, všetci sme ostali v šoku – bolo to jasné ako deň. Museli sme to okamžite zastaviť,“ dodala Hudsonová. Po prehliadke sa organizátori verejne dištancovali od dizajnérky. „Boli sme zdesení, keď sme videli tento symbol nenávisti na našom móle. Takéto veci nebudeme tolerovať,“ uviedol produkčný tím v oficiálnom vyhlásení na Facebooku.

Okamžite odvolali Molczykovú z pozície panelistky a zakázali jej ďalšiu účasť na prehliadkach Omaha Fashion Week. Molczyková sa vo svojom ďalšom vyjadrení bránila, že nemala žiadne zlé úmysly. „Nikdy som nebola súčasťou nenávistných organizácií a kategoricky odsudzujem hákový kríž aj všetky prejavy nenávisti,“ uviedla. Zároveň označila obvinenia voči svojej osobe za hanlivé a nespravodlivé. Organizátori prehliadky teraz sprísňujú kontroly, aby sa podobný incident už nezopakoval. „Odteraz budeme preverovať všetky modely ešte dôkladnejšie,“ uzavrela Hudsonová.