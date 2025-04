Žena sa zobudila s TAJOMNÝM symbolom na čele: Dôkaz, že ju uniesli mimozemšťania! Ľudia to vidia inak

(Zdroj: TikTok/lottyluxe/Getty Images)

V jednom z videí upozornila na signály, ktorých by si mal byť podľa jej slov každý vedomý. „Jedným veľmi zjavnými znakom toho, že ste sa stali obeťou mimozemského únosu, či už ide o fyzický alebo vedomý únos, je prebúdzanie sa s podivnými, symetrickými alebo geometrickými obrazcami po celom tele,“ začala Lotty. Podľa nej sa raz prebudila s tromi dokonale zarovnanými trojuholníkmi na čele, čo považovala za nezvyčajný a neobjasnený jav. „Nemohla som len tak zle zaspať na posteli a stalo sa toto - vypálili sa mi do čela.“ Tento zážitok ju podľa jej slov viedol k tomu, aby sa cez hypnózu dozvedela viac.

Lotty sa tiež podelila o svoje skúsenosti s únosmi vedomia, o ktorých sa tvrdí, že sa odohrávajú, keď spíme. „Stáva sa to vášmu astrálnemu telu, a zvyčajne sa to deje, keď spíte. Mimozemšťania vás môžu uniesť, keď ste v krajine snov,“ vysvetlila. Verí, že niektorí mimozemšťania môžu experimentovať s ľuďmi, a tvrdí, že aj ona bola predmetom takéhoto experimentu. Ďalej hovorila o tom, že mimozemské bytosti sa zameriavajú na určité skupiny ľudí, ktoré sú považované za „pracovníkov svetla“, ako napríklad osoby s minulými životmi. „Tieto bytosti majú vyšší účel a sú špeciálne vybrané na tieto účely,“ dodala.

Niekoľko jej sledovateľov sa podelilo o svoje vlastné zážitky s mimozemskými únosmi. Jeden používateľ napísal: „Bol som unesený, keď som spal, a bol som celý čas pri plnom vedomí, pamätám si to všetko.“ Ďalší zdieľal svoju skúsenosť so spánkovou paralýzou, počas ktorej ho niečo zdvihlo z postele a hodilo do trubice. „Čo bolo zvláštne, je to, že som sa nebál,“ dodal. Iný účastník diskusie opísal, ako našiel na rukách modriny alebo červené škvrny, ktoré tvorili dokonalý trojuholník, a po niekoľkých dňoch zmizli. Mnoho ďalších však zostalo skeptických. Podľa ich slov žiadni mimozemšťania neexistujú, a ak aj áno, určite by neunášali ľudí.