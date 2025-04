Andrea (26) má najväčšie pery na svete: Šesť zákrokov za deň, lekári sú zúfalí! Neplánujem prestať, odkazuje

(Zdroj: Instagram/andrea88476)

SOFIA - Andrea Ivanova z Bulharska, známa svojimi extrémnymi úpravami tváre, šokovala verejnosť. Za jediný deň si nechala aplikovať šesť kozmetických zákrokov naraz. Lekári ju varujú pred nekrózou tkaniva, no ona nemieni prestať.

Andrea Ivanova, 26-ročná žena z Bulharska, sa stala internetovou senzáciou vďaka svojej túžbe mať najväčšie pery a líca na svete. Doteraz minula na kozmetické výplne viac ako 20 000 libier (23 890 eur) a nedávno sa rozhodla posunúť hranice ešte ďalej – podstúpila šesť zákrokov za jediný deň. Jej obvyklý lekár však tento riskantný krok odmietol vykonať. „Môj lekár sa bál vstreknúť mi do pier viac kyseliny hyalurónovej, ale bola som neoblomná. Chcem viac a neprestanem,“ priznala Andrea, informuje denník Daily Mail. Jej „experiment“ zahŕňal zväčšenie a tvarovanie pier, predĺženie brady, úpravu čeľuste a vylepšenie lícnych kostí. Na všetko minula 830 libier (990 eur) a zákrok podstúpila v Nemecku.

Po operáciách zažila neznesiteľnú bolesť. „Momentálne cítim bolesť po celej tvári, najmä v čeľusti a brade. Je pre mňa ťažké sa usmievať kvôli pocitu ťahania v lícnych kostiach,“ priznala. Hoci tvrdí, že pery ju nebolia, jedenie jej spôsobuje problémy. Aj keď bola so zákrokmi spokojná, lekári ju varovali pred vážnymi zdravotnými rizikami. „Môže dôjsť k nekróze, čo by znamenalo, že mi budú musieť chirurgicky odstrániť tkanivo z pier,“ uviedla Andrea s odkazom na možné odumretie kože kvôli nedostatočnému prietoku krvi.

Napriek varovaniam sa odmieta vzdať ďalších úprav. „Nemali by ste súdiť ľudí za ich vzhľad. Je to ich rozhodnutie a nikto nemá právo byť kvôli tomu urazený,“ vyhlásila. Už teraz plánuje ďalší radikálny zákrok, pričom nevylučuje, že si opäť nechá aplikovať viaceré výplne naraz. Lekári však upozorňujú, že podobné extrémne úpravy môžu viesť k zápalom, infekciám a vážnym komplikáciám. Andrea si však riziká nepripúšťa. „Myslím, že budem pokračovať v podávaní viacerých injekcií za deň, pretože ma to robí šťastnou,“ dodala.