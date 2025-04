Alarmujúce výsledky štúdie: Pravidelne pitie TÝCHTO obľúbených nápojov vedie k rakovine úst!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Americkí vedci, ktorí skúmali údaje od viac ako 160 000 žien, zistili, že tie, ktoré často konzumovali nápoje sladené cukrom, boli vystavené oveľa väčšiemu riziku vzniku tohto ochorenia ako tie, ktoré vypili menej ako jeden nápoj za mesiac. Podľa ich štúdie publikovanej v časopise JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery by tento výsledok mohol čiastočne vysvetľovať alarmujúci nárast počtu prípadov rakoviny ústnej dutiny, ktorý sa v posledných rokoch vyskytuje najmä u žien. Zároveň však pripúšťajú, že na vyvodenie jednoznačných záverov je potrebný ďalší výskum. Autori správy tiež uviedli, že výsledky by mali slúžiť ako ďalší podnet pre kompetentných, aby apelovali na obmedzenie cukru v moderných výrobkoch. Presné značky sýtených nápojov, ako aj limonád a ľadových čajov, ktoré ženy pili počas štúdie, neboli v analýze uvedené.

(Zdroj: Getty Images)

Vedci neboli schopní priamo zmerať obsah cukru v nápojoch, ktoré respondentky konzumovali. Namiesto toho sa spoliehali na ich správy o počte drinkov, ktoré vypili mesačne a použili ich v prieskumoch konaných každé štyri roky. Následne porovnali tento príjem s diagnózami rakoviny ústnej dutiny a počas 30-ročného obdobia zaznamenali 124 prípadov. Ženy, ktoré uviedli, že denne konzumujú jeden alebo viac sladených nápojov, mali 4,87-krát väčšiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie rakovina ústnej dutiny, v porovnaní s tými, ktoré pili menej ako jeden nápoj za mesiac. Toto zvýšené riziko pretrvávalo aj u žien, ktoré pravidelne nefajčili a ani nepili alkohol. Celkovo asi 20 000 žien v štúdii uviedlo, že pijú viac ako jeden sladený nápoj denne. Príjem diétneho nápoja s obsahom alternatívy cukru, ako sú umelé sladidlá, nebol zohľadnený.

Autori poukázali aj na to, že pravdepodobnosť vývoja rakoviny ústnej dutiny u akejkoľvek osoby je pôvodne nízka. Odhadovali, že zvýšené riziko tohto druhu onkologického ochorenia spôsobené sladenými nápojmi, by viedlo k trom prípadom tejto choroby na 100 000 osôb. Presný spôsob, akým tieto nápoje môžu spúšťať rakovinu ústnej dutiny, zostáva nejasný a je to oblasť, ktorá si vyžaduje ďalší výskum. Jedným z faktorov, na ktorý vedci poukázali, je vysokofruktózový kukuričný sirup, ktorý má spojitosť s ochoreniami ďasien. Táto zložka spolu s ďalšími cukrami môže narúšať zber baktérií v ústach, čo potenciálne spustí zápal a zmeny v bunkách, ktoré sa môžu stať rakovinovými.

(Zdroj: Getty Images)

Vedci vysvetlili, že v posledných desaťročiach došlo k neobjasnenému globálnemu nárastu rakoviny ústnej dutiny medzi nefajčiarmi, ktorí boli tradične považovaní za skupinu s nižším rizikom tejto choroby. Existujú aj teórie, že ochorenie môže byť spôsobené vírusom zvaným ľudský papilomavírus, ktorý sa šíri orálnym sexom. Autori štúdie však pripomenuli, že presná príčina v mnohých prípadoch zostáva neznáma. Aktuálne plánujú realizovať podobnú štúdiu na väčšej skupine ľudí, aby si overili svoje zistenia. Príznakom rakoviny ústnej dutiny môžu byť aftózy, čiže poškodené oblasti v sliznici úst, ktoré sa nedokážu zahojiť do troch týždňov. Opuchy, hrčky, červené alebo biele škvrny, ako aj voľné zuby, bolesť v hrdle alebo problémy s prehĺtaním sú tiež varovnými signálmi tohto ochorenia.