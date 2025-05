Plánovali svadbu, namiesto toho sa rozišli: Žena odhalila ŠOKUJÚCE tajomstvo snúbenca! Kúpil dom s...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nevesta, ktorá sa podelila o svoj príbeh na Reddit, bola s partnerom päť rokov a plánovali spoločnú budúcnosť. „Veľa sme o tom hovorili,“ uviedla vo svojom príspevku. Rozprávali sa o kúpe domu, kde by založili rodinu, no jej snúbenec si všetko naplánoval inak. „Ukázalo sa, že už dom kúpil. Ale nie so mnou... s jeho mamou. A ani mi nepovedal, že sa vôbec pozerá po nehnuteľnostiach,“ napísala. Jeho matka vraj našla „ideálne miesto“ a presvedčila ho, aby si ho s ňou zadovážil, pretože už nechcela platiť nájom.

(Zdroj: Getty Images)

Keď sa nevesty spýtal, či sa jej nápad páči, jeho odpoveď ju dostala do kolien. „Ach, no, samozrejme, môžeš sa aj nasťahovať!“ povedal jej akoby nič. Znamenalo to, že by mala bývať v dome, ktorý si vybrala jeho matka, ktorá ho čiastočne vlastní a plánuje v ňom bývať. Keď sa ho spýtala, prečo tak dôležitú vec pred ňou utajil, priznal, že to urobil preto, lebo jej trvalo príliš dlho našetriť peniaze a jeho mama mu ponúkla rýchlejšiu cestu k vlastnému bývaniu. Nevesta bola v šoku a cítila sa zradená. „Čím viac som o tom premýšľala, tým viac mi dochádzalo, že si nemôžem vziať niekoho, kto si myslí, že je toto normálne. Tak som svadbu zrušila,“ priznala. Jej rozhodnutie však vyvolalo obrovskú rodinnú drámu – snúbencova rodina ju označila za dramatickú, dokonca aj jej vlastní rodičia si mysleli, že je to extrémny krok.

Používatelia Redditu sa však postavili na jej stranu. „Toto nie je len červená vlajka, je to ich prehliadka,“ napísal jeden komentujúci. Ďalší dodal, že snúbenec neplánoval budúcnosť so svojou ženou, ale so svojou matkou. „Nezískali by ste manžela, ale rolu tretieho kolesa v spoluzávislom vzťahu medzi matkou a synom.“ Podľa väčšiny diskutujúcich urobila nevesta najlepšie rozhodnutie svojho života. „Vyhli ste sa najväčšej guľke na svete,“ uzavrel jeden z nich.